مدیرکل صمت فارس خبرداد؛
بررسی مشکلات بیش از ۲۰ واحد صنعتی و معدنی در شیراز
رزمایش جهادگران صنعت، معدن و تجارت فارس با هدف خدمترسانی، رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی استان، همزمان با هفته بسیج در قرارگاه صنعتی شهرک بزرگ صنعتی شیراز برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این برنامه میدانی که در قالب کمیته تخصصی ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و در چارچوب یکصد و نود و یکمین جلسه کمیته تخصصی انجام گرفت، به بررسی و تصمیمگیری درباره مسائل بیش از ۲۰ واحد تولیدی و معدنی استان پرداخت.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در حاشیه این رزمایش با تأکید بر اهمیت رویکرد میدانی گفت: این حرکت جهادی نمونهای عملی از همافزایی دستگاهها برای حمایت از تولید است و تلاش شده مشکلات واحدها در محل و بهصورت مستقیم شنیده و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
کریم مجرب افزود: هدف ما تنها بررسی مشکلات نیست؛ بلکه پیگیری مستمر تا حصول نتیجه در دستور کار قرار دارد. با همکاری دستگاههای خدماترسان، سرعت رفع موانع تولید افزایش خواهد یافت.
مجرب همچنین تصریح کرد: مصوبات کمیتههای تخصصی زیرمجموعه کارگروه تسهیل، همانند مصوبات کارگروه اصلی لازمالاجراست و باید بدون تأخیر عملیاتی شود.
جانشین فرمانده سپاه فجر در امور بسیج اقشار نیز در این رزمایش بر ضرورت همگرایی دستگاههای اجرایی و بسیج برای حل مسائل تولید تأکید کرد و گفت: مؤثرترین تصمیمات، تصمیماتی است که در میدان و با حضور مدیران مرتبط اتخاذ شود.
سرهنگ امیر جاهدی اعلام کرد: بسیج با تمام ظرفیت در کنار تولیدکنندگان ایستاده و گروههای جهادی آمادگی دارند در میدان عمل، به رفع مشکلات واحدهای تولیدی کمک کنند.