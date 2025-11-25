هنوز شاهد پیک «آنفلوآنزا» در کرمانشاه نیستیم

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، علی سروش، روز سه‌شنبه چهارم آذر، در نشستی که به منظور بررسی شیوع بیماری آنفلوآنزا در کرمانشاه برگزار شد، از آنفلوآنزا به عنوان یکی از بیماری‌های معمول فصل سرد سال یاد کرد که امسال نیز در استان‌های مختلف کشور در حال افزایش است و اظهار کرد: اگرچه این بیماری در چند استان منجر به تعطیلی مدارس شده و در برخی از استان‌های همجوار ما نیز در حال رسیدن به پیک است، اما طی بررسی، رصد و آزمایش‌های مکرری که در استان انجام می‌دهیم، در کرمانشاه هنوز شاهد پیک و همه‌گیری این بیماری نیستیم.

وی خاطرنشان کرد: این احتمال وجود دارد که پیک این بیماری در هفته‌های آتی در کرمانشاه رخ دهد که ایجاد آمادگی‌های لازم در این خصوص در دست انجام است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به اینکه آنفلوآنزا عمدتا در کودکان و نوجوانان شیوع دارد، یادآور شد: از بین افراد دارای علائم سرماخوردگی که در سطح استان بررسی شده‌اند، حدود ۲۰ درصد مبتلا به آنفلوآنزا و حدود دو تا سه درصد نیز مبتلا به کرونا بوده‌اند.

سروش علائم آنفلوآنزا را شبیه سرماخوردگی همراه با تب شدید اعلام کرد که اگر کنترل نشود ممکن است به تشنیج بیانجامد و اضافه کرد: اگرچه مواردی از بستری به دلیل بیماری آنفلوآنزا داشته‌ایم، اما موردی از مرگ و میر به دلیل آنفلوآنزا به ثبت نرسیده است.

وی آنفلوآنزا را قابل کنترل خواند و با اشاره به تمهدیداتی که برای مقابله با این بیماری خصوصا در مراکز تجمع از جمله مدارس، دانشگاه‌ها، سربازخانه‌ها و ... اندیشیده شده، تاکید کرد: گزارش به موقع بیماری خصوصا در مراکز تجمع بسیار مهم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه این بیماری عمدتا از طریق تنفسی و یا تماس دست آلوده با دهان و بینی منتقل می‌شود، یادآور شد: شست و شوی مکرر دست‌ها، پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه، عدم روبوسی، استراحت کافی، مصرف مایعات و... بسیار ضروری است.

سروش به افراد توصیه کرد، در صورت تب بالا حتما به پزشک مراجعه کنند، زیرا تب بالا می‌تواند به تشنج منجر شود و افزود: مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک برای آنفلوآنزا ممنوع است.

وی درباره استفاده از واکسن آنفلوآنزا نیز خاطرنشان کرد: تاکنون بالغ بر ۲۸ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا برای افرادی که در ریسک بالای بیماری قرار دارند، در سطح استان توزیع شده است.

