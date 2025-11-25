خبرگزاری کار ایران
تجلیل از حماسه سازان گیلانی دفاع مقدس ۱۲ روزه

در مراسمی به مناسبت هفته بسیج از جمعی از اصناف مجاهد و حماسه ساز گیلانی دفاع مقدس ۱۲ روزه تجلیل شد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرتیپ دوم پاسدار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان در این همایش گفت: بسیج از ابتدای تشکیل تاکنون نشان داده که در متن صحنه و همراه مردم است و نقش مؤثری در پیشبرد مأموریت‌های انقلاب برعهده دارد.

وی با اشاره به نگاه راهبردی امام خمینی (ره) در تشکیل بسیج افزود: امام معتقد بود همان‌گونه که مردم انقلاب را به پیروزی رساندند، ادامه مسیر انقلاب، پیشرفت کشور و حل مشکلات نیز باید بر پایه حضور و نقش‌آفرینی مردم باشد.

فرمانده سپاه قدس گیلان افزود: تشکیل بسیج، تبدیل مردم از «تماشاگر» به «کنشگر» بود و این اقدام یکی از بنیادی‌ترین و پربرکت‌ترین ابتکارات انقلاب به شمار می‌رود.

سردار دامغانی با مرور فشار‌ها و توطئه‌های سلطه‌گران علیه ایران طی دو قرن گذشته گفت: قبل و بعد از انقلاب، قدرت‌های بیگانه تلاش کردند بر این سرزمین مسلط شوند، اما پیوند مردم با انقلاب و ولایت اجازه نداد کشور دوباره زیر بار سلطه برود.

وی با اشاره به اینکه «بسیج امروز سرمایه استراتژیک نظام» است، گفت: علی‌رغم برخی گله‌مندی‌ها در حوزه مسائل اقتصادی و مشکلاتی که دشمن با تحریم‌ها دنبال می‌کند، مردم پای استقلال کشور ایستاده‌اند و این ایستادگی به‌واسطه روحیه بسیجی است؛ چه کسانی که کارت بسیج دارند و چه آنان که بدون عضویت رسمی، دل در گرو انقلاب دارند.

فرمانده سپاه قدس گیلان افزود: آنچه تاکنون کشور را در برابر فشار همه‌جانبه قدرت‌های جهانی حفظ کرده، حضور مردم و روحیه بسیجی در صحنه است و این سرمایه باید بیش از گذشته تقویت شود.

سرهنگ پاسدار رحمت صاحب، مسئول بسیج اصناف و بازاریان سپاه قدس گیلان هم در این همایش با اشاره به نقش‌آفرینی اصناف در حوادث مختلف کشور گفت: اصناف در بحران‌ها و مأموریت‌های جهادی همواره پای کار انقلاب بوده‌اند.

وی افزود: اصناف و بازاریان گیلان در روز‌های سخت جنگ، با تشکیل قرارگاه شهید سلامی و ایجاد اتاق وضعیت، نقش مهمی در تأمین، توزیع و رصد کالا‌های اساسی داشتند و اجازه ندادند مردم با کمبود یا صف‌های طولانی مواجه شوند.

