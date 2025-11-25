ساخت ۳۰۰ واحد مسکن محرومان در آذربایجانغربی
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی گفت: ۳۰۰ واحد مسکن محرومان در استان با هدف ارتقای سطح زندگی خانوادههای نیازمند و مقاومسازی واحدهای روستایی در دست ساخت است.
به گزارش ایلنا، علیرضا مقدم در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به نقش بنیاد مسکن در ارتقای شرایط زندگی روستائیان و اقشار محروم، اظهار کرد: فعالیتهای این نهاد همواره با هدف کاهش محرومیت و توانمندسازی ساکنان روستاها و شهرهای کوچک انجام میشود.
وی تصریح کرد: از سال ۱۴۰۳ تاکنون، با همکاری خیران و نیکوکاران، پروژههای ساخت مسکن محرومان در استان با شتاب بیشتری پیش رفته است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی بیان کرد: در همین بازه زمانی، جذب ۱۱ هزار و ۸۰۰ فقره تسهیلات بهسازی روستایی به ارزش ۴۳ هزار میلیارد ریال تحقق یافته که رقمی معادل دو سال عملکرد معمول این حوزه محسوب میشود و نشاندهنده ظرفیت بالای استان در بهرهگیری از منابع ملی و خیرین برای توسعه مسکن است.
وی افزود: علاوه بر این، ۱۴ هزار سهمیه جدید تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی به استان تخصیص یافته که زمینه حمایت از خانوادههای کمدرآمد و محروم را بیش از پیش فراهم میکند.
مقدم خاطرنشان کرد: این تسهیلات میتواند کمک قابل توجهی به مقاومسازی و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی کند و به کاهش آسیبپذیری در برابر بلایای طبیعی کمک کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی افزود: اجرای ۳۰۰ واحد مسکن محرومان با اعتبار یک هزار و ۵۰ میلیارد ریال هماکنون در دست اجراست و نرخ مقاومسازی واحدهای روستایی استان به ۳۷ درصد رسیده است.
وی بیان کرد: تفاهمنامهای برای ساخت یک هزار و ۲۶۶ واحد مددجویی منعقد شده و برای سال جاری نیز ۳۰۰ واحد مسکن محرومان پیشبینی شده است تا خانوادههای نیازمند در کوتاهترین زمان ممکن از خدمات بنیاد مسکن بهرهمند شوند.
مقدم در ادامه اظهار کرد: ۱۲ واحد مسکن ویژه خانوادههای شهدا و ایثارگران با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال نیز در دستور اجرا قرار دارد و حمایت از خانوادههای ایثارگران و محرومان، همواره جزو اولویتهای بنیاد مسکن استان خواهد بود.
وی افزود: با همکاری سایر دستگاههای اجرایی و خیرین، تلاش میکنیم تا فرآیند ساخت و بهسازی مسکن در استان سرعت بیشتری یافته و عدالت اجتماعی در حوزه مسکن به شکل ملموستری محقق شود.