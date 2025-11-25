خبرگزاری کار ایران
آلاینده‌ها حریف می‌طلبند؛

۱۰ شهر خوزستان آلوده، هویزه در وضعیت خطرناک

بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور ، هوای ده شهر خوزستان در شرایط آلودگی و هویزه در وضعیت خطرناک قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در هویزه با ۲۲۳ میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفته است.

همچنین شاخص کیفی هوا امروز سه‌شنبه چهارم آذر منتهی در ساعت ۸ صبح در آبادان با ۱۵۷، خرمشهر با ۱۷۵، کارون با ۱۶۱، اهواز با ۱۷۸، ماهشهر با ۱۷۰ و ملاثانی با ۱۷۵ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمای گروه‌های سنی قرار گرفت.

میزان آلودگی هوا در شهر‌های شادگان، بهبهان و شوشتر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس قرار دارد.

همچنین وضعیت هوا در شهر‌های هندیجان، آغاجاری، امیدیه، رامهرمز، هفتکل، باغملک، ایذه، اندیکا، لالی، دزفول و اندیمشک در وضع زرد و قابل قبول و شهر‌های رامشیر، دزپارت، مسجدسلیمان و شوش گزارش شده است.

 

