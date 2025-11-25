خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت تردد ۱۸ میلیون خودرو در محور‌های خوزستان از ابتدای امسال

ثبت تردد ۱۸ میلیون خودرو در محور‌های خوزستان از ابتدای امسال
کد خبر : 1718663
لینک کوتاه کپی شد.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان از ثبت ورود و خروج ۱۸ میلیون خودرو در استان در ۸ ماهه امسال خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محسن حق نیا با اشاره به ثبت ورود و خروج ۱۸ میلیون خودرو در استان در ۸ ماهه امسال، گفت: این میزان تردد خودرو رشد ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

وی محور‌های آبادان - خرمشهر، بندر امام خمینی (ره) -ماهشهر و اهواز - اندیمشک را پرترددترین محور‌های خوزستان برشمرد.

به گفته حق نیا در این مدت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تخلف سرعت و تخلف خودرو‌های باری در محور‌های استان به ثبت رسیده است که بیشترین تخلفات مربوط به محور‌های اهواز - اندیمشک، اهواز - ایذه و اهواز - خرمشهر بوده است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به عملکرد سامانه ۱۴۱ افزود: در ۸ ماهه امسال ۱۵۴ هزار تماس با سامانه تلفنی ۲۴ ساعته ۱۴۱ توسط کاربران جاده‌ای برقرار شده که ۹۹.۶ درصد تماس‌ها موفق بوده و میانگین زمان تماس کاربران جاده‌ای با اپراتور‌های این سامانه ۹۹ ثانیه بوده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات