به گزارش ایلنا از رشت، کوروش خلیلی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از محصولات شیلاتی گیلان در استخر‌های پرورش ماهیان گرم آبی تولید می‌شود گفت: از مهر ماه، آغاز برداشت ماهیان گرم آبی در گیلان تاکنون ۶ هزار تن انواع ماهی گرم آبی ازجمله کپور، بیگ هد، آمور و فیتوفاک از ۶ هزار استخر کوچک و بزرگ پرورش ماهی در گیلان تولید و روانه بازار شده است.

خلیلی افزود: پیش بینی می‌شود تا پایان امسال، حدود ۷۰ هزار تن انواع ماهی گرم آبی به ارزش تقریبی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در استان تولید شود.

وی گفت: گیلان، بعد از خوزستان دومین تولید کننده ماهی گرم آبی کشور است.

