تولید بیش از ۷۰ درصد ازمحصولات شیلاتی گیلان در استخر‌های پرورش ماهی گرم آبی

مدیرکل شیلات گیلان گفت: از مهر ماه آغاز برداشت ماهیان گرم آبی تاکنون، حدود ۶ هزار تن انواع ماهی گرم آبی در استخر‌های پرورش ماهی گرم آبی گیلان برداشت و روانه بازار شده است.

به گزارش ایلنا از رشت، کوروش خلیلی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از محصولات شیلاتی گیلان در استخر‌های پرورش ماهیان گرم آبی تولید می‌شود گفت: از مهر ماه، آغاز برداشت ماهیان گرم آبی در گیلان تاکنون ۶ هزار تن انواع ماهی گرم آبی ازجمله کپور، بیگ هد، آمور و فیتوفاک از ۶ هزار استخر کوچک و بزرگ پرورش ماهی در گیلان تولید و روانه بازار شده است.

خلیلی افزود: پیش بینی می‌شود تا پایان امسال، حدود ۷۰ هزار تن انواع ماهی گرم آبی به ارزش تقریبی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در استان تولید شود. 

وی گفت: گیلان، بعد از خوزستان دومین تولید کننده ماهی گرم آبی کشور است.

 

