رئیس کل دادگستری استان خبر داد؛
اجرای طرح قاضی در ۲۸۹ مدرسه لرستان/کاهش ۱۱ درصدی آمار طلاق در مرکز استان
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به کاهش ۱۱ درصدی آمار طلاق در مرکز استان از اجرای طرح قاضی در ۲۸۹ مدرسه سطح الستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری روز سه شنبه چهارم آذر ماه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است، اظهار کرد: مطابق قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴، پیشگیری عبارت است از پیشبینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش یا از میان بردن آن و این تکلیف قانونی در سند تحول قضایی و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ نیز مورد تأکید قرار گرفته و دادگستری لرستان در همین چارچوب اقدامات متعددی را به انجام داده است.
وی افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان طی سال جاری بیش از ۲۰ برنامه پیشگیرانه در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، قضایی و امنیتی اجرا کرده است. همچنین از ابتدای سال جاری قرارگاه پیشگیری از سرقت ۱۰ جلسه با ۱۰۳ مصوبه تشکیل داده که این برنامهها با همکاری نهادهای اجرایی و انتظامی، موجب کاهش ۱۳ درصدی آمار سرقت نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان شده است.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگسازی گفت: در راستای اجرای سیاستهای پیشگیرانه، در سال جاری طرح قاضی در مدرسه در ۲۸۹ مدرسه مناطق کمتر برخوردار استان اجرا شده و هزار و ۷۵۰ نفر ساعت آموزش ارائه گردیده است. در این طرح که در راستای تحقق اصل آگاهیبخشی عمومی و تقویت فرهنگ قانونمداری است قضات با حضور در مدارس، دانشآموزان، اولیا و کادر آموزشی را با مهمترین آسیبهای اجتماعی و راههای مقابله با آنها آشنا میکنند.
حجت الاسلام والمسلمین شهواری ادامه داد: دادگستری لرستان با نگاه پیشگیرانه و رویکرد اجتماعی، همواره بر حفظ بنیان خانواده تأکید داشته و در این مسیر از ظرفیتهای قانونی و مردمی بهره گرفته است. کاهش آمار طلاق در مرکز استان نشان میدهد که سیاستهای حمایتی و آموزشی، وقتی با جدیت دنبال شوند، میتوانند آثار مثبت و ملموسی در جامعه برجای گذارند. امروز با تلاشهای مستمر همکاران قضایی و اداری و تأسیس ۱۰ مرکز مشاوره خانواده، ۱۱ دفتر حمایت از خانواده، زنان و کودکان و ارائه مشاوره به ۸۷۰ زن و کودک بیسرپرست و بدسرپرست، برگزاری ۴۲۷ نفر ساعت کارگاههای آموزشی با عنوان مهر خانواده، ارجاع زوجین به مراکز مشاوره و ارسال پیامهای آگاهیبخش، شاهد کاهش ۱۱ درصدی آمار طلاق در مرکز استان هستیم.
رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: طرح هر مسجد یک حقوقدان یکی از ابتکارات ارزشمند قوه قضاییه در مسیر ارتقای آگاهیهای حقوقی و قضایی مردم است. در سال جاری با راهبری معاونت پیشگیری دادگستری لرستان و همکاری ۱۱۲ وکیل و حقوقدان در ۵۵ مسجد استان، این طرح اجرا شده و به بیش از یک هزار نفر ساعت مشاوره حقوقی داده شده است.
وی بیان کرد: سامانه سجام به عنوان یکی از بسترهای نوین در حوزه خدمات الکترونیک دستگاه قضایی، توانسته است گام بزرگی در مسیر تسهیل دسترسی و ارتقای اعتماد عمومی بردارد. خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته و همکاری مردم، تاکنون بیش از ۱۳ هزار نفر کاربر در لرستان به این سامانه جذب و هزار ۸۰۰ مورد گزارش پیگیری شده است.
حجت الاسلام والمسلمین شهواری با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم، نه یک شعار بلکه یک راهبرد عملی و قانونی است، اظهار داشت: دادگستری لرستان با اجرای برنامههای آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و نظارتی، تلاش میکند تا بسترهای جرمزا را کاهش دهد و زمینههای رشد و توسعه پایدار را فراهم سازد. این مسیر نیازمند همدلی و همکاری همه بخشهاست و با ایمان به توان مردم و ظرفیتهای استان، آیندهای روشنتر برای لرستان متصور است.