خبرگزاری کار ایران
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد؛

جریمه ۱۰ میلیارد ریالی قاچاقچیان سیگار در لرستان

جریمه ۱۰ میلیارد ریالی قاچاقچیان سیگار در لرستان
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه ۱۰ میلیارد ریالی قاچاقچیان سیگار خبر داد.

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی روز سه شنبه چهارم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: پرونده قاچاق هزار و ۹۸۵ بسته سیگار به ارزش سه میلیارد و ۳۱۷ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دلفان رسیدگی شد. 

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای قاچاق، متخلف ردیف اول را به پرداخت سه میلیارد و ۳۱۷ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در ادامه گفت: شعبه همچنین برای خودروی حامل کالای قاچاق سه میلیارد و ۳۱۷ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف ردیف اول را به پرداخت ۶ میلیارد و ۶۳۴ میلیون ریال جریمه محکوم کرد. 

شاهی افزود: شعبه متخلف ردیف دوم را به پرداخت سه میلیارد و ۳۱۷ میلیون ریال برابر ارزش کالا محکوم و در مجموع متخلفان این پرونده به پرداخت ۹ میلیارد و ۹۹۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: مأموران نیروی انتظامی شهرستان دلفان از یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

