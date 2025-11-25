جریمه ۱۰ میلیارد ریالی قاچاقچیان سیگار در لرستان

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی روز سه شنبه چهارم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: پرونده قاچاق هزار و ۹۸۵ بسته سیگار به ارزش سه میلیارد و ۳۱۷ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دلفان رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای قاچاق، متخلف ردیف اول را به پرداخت سه میلیارد و ۳۱۷ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در ادامه گفت: شعبه همچنین برای خودروی حامل کالای قاچاق سه میلیارد و ۳۱۷ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف ردیف اول را به پرداخت ۶ میلیارد و ۶۳۴ میلیون ریال جریمه محکوم کرد.

شاهی افزود: شعبه متخلف ردیف دوم را به پرداخت سه میلیارد و ۳۱۷ میلیون ریال برابر ارزش کالا محکوم و در مجموع متخلفان این پرونده به پرداخت ۹ میلیارد و ۹۹۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: مأموران نیروی انتظامی شهرستان دلفان از یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

