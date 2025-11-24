رئیس ستاد انتخابات فارس خبرداد؛
برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بهصورت تمامالکترونیک
رئیس ستاد انتخابات استان، با تأکید بر ضرورت هماهنگی و انسجام میان ستاد انتخابات و فرمانداران، از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت سال آینده بهصورت تمامالکترونیک خبر داد.
به گزارش ایلنا، حجتاله رضایی در همایش فرمانداران سراسر استان فارس به میزبانی شهرستان خرمبید برگزار شد ضمن تبریک هفته بسیج به بسیجیان استان، این سرمایه عظیم را متعلق به کل نظام جمهوری اسلامی دانست و تأکید کرد: نباید به جریان خاصی محدود شود وی همچنین با گرامیداشت روز دانشجو ، نقش دانشگاهها در تأثیرگذاری بر جامعه و ضرورت توجه به این نهاد علمی و فرهنگی را یادآور شد.
رضایی با بیان اینکه انتخابات پیشرو باید باشکوه، سالم، رقابتی و امن برگزار شود، از طراحی تمام فرایندها به منظور مشارکت فعال و همهجانبه مردم خبرداد و افزود: رویکرد اصلی ما ایجاد زمینه حضور همه سلایق ، افکار ، اقوام و مذاهب در سایه نظام جمهوری اسلامی است تا مردم با مشارکت بالا در این عرصه نقشآفرینی کنند.
معاون استاندار فارس با اشاره به اهمیت حفظ کرامت انسانی و صیانت از آبروی افراد در فرآیند انتخابات تأکید کرد: نه شرع ، نه اخلاق و نه قانون اجازه نمیدهد بیجهت آبروی افراد برده شود.
وی تأکید کرد: حتی مخالفان و منتقدان نیز باید بتوانند از حقوق خود برخوردار باشند. چرا که دین و عقل بر حفظ آبروی انسانها تأکید دارند.
رئیس ستاد انتخابات استان با اشاره به تحولات جهانی و پراکندگی قدرت در قرن بیستویکم گفت: مشروعیت و مقبولیت دولتها شرط اصلی دوام آنهاست و استحکم قدرت در عصر حاضر بدون رضایت عمومی میسر نخواهد بود و سرعت تحولات فناوری باعث شده قدرت دولتها محدودتر شود و گاهی یک کلیک در فضای مجازی میتواندتأثیرات بزرگی ایجاد کند.
رئیس ستاد انتخابات فارس با اشاره به مشکلات معیشتی و برخی کمبودها در جامعه تأکید کرد: تصمیم گیری های منطقی و مبتنی بر ایجاد رضایتمندی اجتماعی ضرورت دارد تا مسائل اجتماعی قابل مدیریت باشد و مردم به این باور برسند که مسئولان نسبت به دغدغههای جامعه بیتفاوت نیستند.
وی با اشاره به مسائل اجرایی انتخابات گفت: در همایش معاونین سیاسی امنیتی کشور با حضور وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور تأکید شد که وظیفه ما این است که با بیطرفی و رعایت اصول قانونی زمینه حضور گسترده مردم را فراهم کنیم.
رضایی افزود: قریب به ۹۰ هزار نفر بهعنوان مجریان و ناظران انتخابات در استان فعالیت خواهند کرد و فرمانداران باید از هماکنون پیشبینیهای لازم را در انتخاب معتمدین، حضور در مانورهای وزارت کشور و آشنایی با حوزه فناوری داشته باشند.
وی تأکید کرد: فرمانداران شخصاً باید در مانورها حضور یابند تا اشراف کامل بر فرآیندها پیدا کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس در پایان خاطرنشان کرد: این همایش فرصتی برای انسجامبخشی و هماهنگی بیشتر میان اعضای ستاد انتخابات، کمیتهها، هیئتهای نظارت و اجرایی و مراجع بررسی صلاحیتها خواهد بود تا فرمانداران بهعنوان محور اصلی مدیریت انتخابات در شهرستانها آمادگی کامل خود را برای برگزاری انتخاباتی باشکوه، سالم و رقابتی اعلام کنند.
رسالت ما برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی و امن است
دبیر ستاد انتخابات استان نیز در این مراسم گفت: برگزاری انتخاباتی سالم ، رقابتی و تمامالکترونیک با صیانت از حقوق رأیدهندگان بهعنوان حقالناس مورد تأکید است.
سید کمال علوی در این نشست احراز هویت بیومتریک و سرعت و دقت در شمارش آراء را از مهمترین ویژگیهای این دوره انتخابات عنوان کرد.
علوی با اشاره به اهمیت این دوره از انتخابات برای دولت و وزارت کشور گفت: رسالت ما برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی و امن است که در آن حقوق رأیدهندگان بهعنوان حقالناس بهطور کامل رعایت شود.
دبیر ستاد انتخابات استان تصریح کرد: در این دوره، تمامی مراحل انتخابات در شهرها، روستاها و مناطق عشایری بهصورت تمامالکترونیک برگزار خواهد شد و یکی از مهمترین تغییرات، احراز هویت بیومتریک رأیدهندگان است که با استفاده از اثر انگشت و دستگاههای تطبیق هویت انجام میشود.
وی افزود: این روش علاوه بر افزایش دقت، دغدغههای مربوط به شمارش آراء در کلانشهرها و حوزههای پرجمعیت را برطرف خواهد کرد.
علوی با بیان اینکه در گذشته احراز هویت با شناسنامه و تطبیق چهره صورت میگرفت، تأکید کرد: اکنون با بهرهگیری از فناوریهای نوین، هویت افراد بهطور دقیق و سریع تأیید میشود و نتایج هر شعبه در کوتاهترین زمان تجمیع و به اطلاع مردم خواهد رسید.
دبیر ستاد انتخابات استان همچنین به موضوع استعفای مشمولان قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: مهلت استعفای داوطلبان شوراهای شهری تا ۲۷ مهر و شوراهای روستایی تا ۳۰ آبان بوده و اکنون وارد فرایندهای پیشروی انتخابات شدهایم.
وی تأکید کرد: باید تلاش کنیم با مشارکت حداکثری مردم، زمینه شکلگیری پارلمانهای محلی فراهم شود؛ پارلمانهایی که مسائل و مطالبات شهروندان را در جامعه شهری و روستایی پیگیری کرده و رابط میان حاکمیت و مردم خواهند بود.
علوی با بیان اینکه پیشبینی شده است ۴۰۶۳ شعبه اخذ رأی در مناطق شهری، روستایی و تیرهای عشایری استان فعال شوند، افزود: بیش از ۹۵ هزار نفر از عوامل اجرایی، نظارتی و نیروهای شعبه در این انتخابات مشارکت خواهند داشت.
وی ابراز امیدواری کرد: با حضور گسترده مردم، امنیت کامل، مشارکت بالا و رعایت حقوق رأیدهندگان، شاهد انتخاباتی پرشور و صیانت از آرای مردم باشیم.