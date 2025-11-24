جهش چند برابری ابتلا به آنفلوآنزا در کاشان

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی دلاوری، معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان اظهار داشت: روند ابتلا به آنفلوانزا در منطقه کاشان به‌خصوص در گروه‌های سنی کودکان و سالمندان در آبان‌ماه امسال نسبت به مهرماه افزایشی بوده است.

وی افزود: ۲ درصد از نتایج آزمایش‌های آنفلوانزا در مهرماه امسال مثبت بوده که در آبان‌ماه به 12.5 درصد رسیده است.

دلاوری ادامه داد: پیشگیری در ابتلا به آنفلوانزا در گروه‌های پرخطر ازجمله کودکان و سالمندان اهمیت خاصی دارد.

معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت کاشان استفاده از ماسک در فضاهای سربسته و تجمعات، شست‌وشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون، رعایت فاصله فیزیکی، خودداری از روبوسی و دست‌دادن را از اصول پیشگیری از بیماری آنفلوانزا و دیگر بیماری‌های حاد تنفسی برشمرد.

وی تصریح کرد: استراحت در منزل و مصرف مایعات فراوان در زمان ابتلا و همچنین خودداری از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک مورد تأکید است.

