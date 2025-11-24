به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، شهرام احمدی، کارگردان این اثر، از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد نمایشی سال در تبریز یاد کرد و گفت: پس از نمایش "اصلی و کرم" که سال گذشته اجرا شد، امسال با تلاش ۳ ماهه گروه، "قاچاق نبی" را آماده کرده‌ایم.

وی افزود: ۲۵ بازیگر و نزدیک به ۱۰۰ هنرمند از گروه‌های پاپاقلی و پدرام نظر در این پروژه حضور دارند و تمام تلاش ما این است که نمایشی درخور شهر عزیزمان ارائه کنیم.

احمدی با اشاره به سابقه قبلی اجرای این نمایش افزود: این نمایش حدود ۱۰ سال قبل توسط امیرحجازی اجرا شده، اما نسخه فعلی کاملاً متفاوت است و شخصیت‌پردازی و نگاه کارگردانی جدیدی دارد. آن اجرا کرنوگرافی نداشت و اجرا بر اساس دیدگاه آقای حجازی بود؛ اما ما تلاش کرده‌ایم روایت اصلی داستان و جریان نمایشی آذربایجان را به‌درستی بازآفرینی کنیم.

وی تأکید کرد: کار ما بر پایه روایت‌های تاریخی و فولکلوریک آذربایجان است؛ روایت‌هایی که بخشی از مدنیت ما محسوب می‌شوند و باید با دقت و احتیاط بازآفرینی شوند تا حس واقعی به تماشاگر منتقل شود.

کارگردان «قاچاق نبی» گفت: این نمایش، اثری است ۱۰۰ دقیقه‌ای، به زبان ترکی آذربایجانی، که با ترکیب حرکات موزون، اجرای تئاتریکال و موسیقی زنده روی صحنه می‌رود. ظرفیت سالن ۴۰۰ نفر است و این نمایش به مدت یک ماه اجرا خواهد شد.

احمدی درباره مضمون نمایش گفت: «قاچاق نبی، متولد ۱۸۵۴، از نوجوانی علیه تزارها قیام کرد و دغدغه اصلی‌اش عدالت‌خواهی و حمایت از کودکان بود. عشق او به خانمی به نام حجر و همراهی این دو، بخشی مهم از روایت ماست. روایت زندگی او سرشار از فراز و فرود و وقایع تاریخی است که باید با حساسیت و دقت به تصویر کشیده شده است.

پدرام ناظر عدل، کرئوگراف نمایش نیز در این نشست گفت: این هشتمین پروژه بزرگ من است و افتخار می‌کنم که با یک تیم ۱۰۰ نفره فرم و پرفورمنس کار می‌کنیم. بیش از سه ماه است که در کنار گروه تمرین می‌کنیم و امیدواریم مردم، که معیار اصلی قضاوت ما هستند، اجرای ما را به‌درستی ارزیابی کنند.

وی افزود: چند سالی است که در تبریز فعالیت دارم و زمانی افتخارم این بود که کرئوگرافی از تئاتر جلوتر رفته، اما امروز معتقدم باید توازن میان دیدگاه کارگردان و کرئوگراف حفظ شود. تلاش کرده‌ایم موسیقی، فرم و حرکات موزون در خدمت هویت اصلی تئاتر باشند.

ابراهیم راثی، آهنگساز نمایش نیز گفت: موسیقی این اثر در دو بخش طراحی شده است؛ بخشی بر پایه ماهنی‌های آشنا و بازسازی‌شده، و بخش دیگر موسیقی تازه‌ساخته‌شده. تمام تلاش ما این است که ابهت شخصیت قاچاق نبی و فضای تاریخی اثر به‌خوبی در موسیقی بازتاب یابد.

مصطفی پورقاسم، بازیگر نقش قاچاق نبی بیان کرد: در ذهن من، قاچاق نبی، رابین‌هود تبریز است؛ کسی که برای بهتر شدن زندگی مردم، مخصوصا کودکان، مبارزه می‌کرد. امیدوارم اجرای من بتواند تصویری ماندگار از این شخصیت محبوب در ذهن تماشاگر خلق کند.

محمدحسین سالکی، تهیه‌کننده نمایش نیز گفت: به این اثر به چشم تکلیف نگاه می‌کنم، نه سرمایه‌گذاری. ما وظیفه داریم هنر و زبان‌مان را بسط دهیم و این نمایش یکی از مسیرهای تحقق این رسالت است.

در پایان مراسم، از پوستر نمایش «قاچاق نبی» رونمایی شد.

انتهای پیام/