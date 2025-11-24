به گزارش خبرنگار ایلنای گلستان، حسین فندرسکی در همایش کارآفرینی و توسعه اشتغال که در مرکز علمی‌کاربردی خانه کارگر گرگان برگزار شد با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی گفت: مهارت‌آموزی چشم‌انداز روشن و موفقی برای اشتغال و کارآفرینی است و توسعه صنایع دستی و گردشگری می‌تواند نقشی کلیدی در ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.

او اشتغال را موتور محرک رشد اقتصادی کشور دانست و افزود: پایداری در بازار کار نه تنها ثبات اجتماعی را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز نوآوری و رشد در کسب‌وکارهاست. این استان با برخورداری از منابع طبیعی، معادن غنی و صنایع دستی متنوع، می‌تواند به یکی از قطب‌های اشتغال پایدار کشور تبدیل شود.

فندرسکی تأکید کرد: جوانان گلستانی با بهره‌گیری از آموزش‌های تخصصی و مهارت‌های نوین، می‌توانند آینده‌ای روشن برای خود و استان رقم بزنند. خواستار حمایت جدی مسئولان از کارآفرینان هستیم. برگزاری دوره‌های آموزشی، ارائه تسهیلات کم‌بهره و تسهیل فرآیندهای ثبت شرکت و صدور مجوزها به کارافرینان کمک‌می کند.

وی افزود: این استان دارای معادن متعدد از جمله زغال‌سنگ است که هم‌اکنون حدود ۲۰۰۰ نفر در آن مشغول به کار هستند. توسعه بازارهای جدید برای محصولات معدنی می‌تواند هزاران فرصت شغلی تازه ایجاد کند. پیوند میان ظرفیت‌های معدنی، صنایع دستی و گردشگری می‌تواند الگویی نوین برای اشتغال پایدار در گلستان باشد؛ الگویی که هم اقتصاد محلی را رونق می‌دهد و هم هویت فرهنگی استان را تقویت می‌کند.

