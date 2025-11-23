خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طط دو‌ روز سه‌شنبه و چهارشنبه آینده؛

فعالیت مدارس غیرحضوری و پیش دبستانی ها و مهدهای کودک تعطیل شدند

فعالیت مدارس غیرحضوری و پیش دبستانی ها و مهدهای کودک تعطیل شدند
کد خبر : 1718177
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان البرز از برگزاری جلسه کمیته اضطرار کاهش آلودگی هوا در استان خبر داد و گفت: با توجه به اعلام شرایط اضطرار آلودگی هوا از سوی اداره کل محیط‌زیست، فعالیت مدارس طی سه‌شنبه و چهارشنبه آینده غیرحضوری و پیش دبستانی ها و مهدهای کودک تعطیل شدند

به گزارش ایلنا از البرز، علی صفری در این نشست که روز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ در سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد در تشریح مصوبات این نشست گفت: براساس گزارش محیط‌زیست و هشدارهای صادر شده، شاخص‌های آلودگی هوا در وضعیت ناسالم قرار گرفته و ادامه این روند، سلامت گروه‌های حساس و عموم شهروندان را تهدید می‌کند؛ از این رو مجموعه‌ای از تصمیمات قاطع اتخاذ شد.

وی با اشاره به ممنوعیت تردد خودروهای دودزا، افزود: طبق این مصوبه، تردد کلیه وسایل نقلیه دارای آلایندگی اعم از خودروهای شخصی، عمومی و دولتی ممنوع است و پلیس راهور موظف به برخورد قانونی با رانندگان این خودروها شد.

صفری به غیرحضوری شدن مدارس اشاره کرد و گفت: براین اساس تمام مقاطع تحصیلی و همچنین مدارس استثنایی استان البرز از صبح سه‌شنبه ۴ آذر تا پایان روز چهارشنبه ۵ آذر غیرحضوری خواهند بود.

وی ادامه داد: فعالیت تمامی مراکز پیش‌دبستانی و مهدهای کودک در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۴ و ۵ آذر) تعطیل اعلام شد و مقرر شد با دورکاری مادران شاغلی که فرزندانی در این مقاطع تحصیلی دارند، موافقت شود.

معاون استاندار اعلام کرد: تمام پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها که باعث تشدید آلودگی می‌شوند از انجام فعالیت منع شده‌اند.

این مسئول افزود: براساس مصوبه کمیته، هرگونه سوزاندن شاخ و برگ درختان و پسماند در سطح شهرها و روستاهای استان ممنوع است و دستگاه‌های مرتبط موظف به برخورد با موارد تخلف هستند.

صفری گفت: برای ارائه خدمات درمانی سریع در شرایط اضطرار، پایگاه‌های سیار اورژانس و هلال احمر در نقاط حساس استان مستقر می‌شوند.

معاون استاندار افزود: کارکنانی که حضور فیزیکی آنان در سطح شهر ضروری است، از جمله نیروهای راهنمایی، رانندگان و کارکنان خدمات شهری، ملزم به استفاده از ماسک استاندارد شدند.

وی درباره واحدهای صنعتی گفت: کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی مؤثر در افزایش آلودگی هوا از جمله معادن شن و ماسه، معادن کوهی، ریخته‌گری‌ها و واحدهای تولید بتن آماده در شرایط اضطرار، تعطیل یا با کمترین ظرفیت فعالیت خواهند کرد.

صفری گفت: به منظور کاهش تردد و آلودگی هوا، ساعات کاری ناوگان حمل‌ونقل و دستگاه‌های اداری در شرایط اضطرار با هماهنگی دستگاه‌های مسئول تنظیم و اجرا خواهد شد.

وی افزود: اداره کل ورزش و جوانان از برگزاری هرگونه فعالیت ورزشی در محیط باز جلوگیری کند و همچنین صداوسیما و رسانه‌ها موظفند هشدارهای مرتبط با آلودگی هوا و پیام‌های آموزشی مرتبط با حفظ سلامت را به صورت گسترده منتشر کنند.

معاون استاندار گفت: مدیران و مسئولان بهداشت مدارس نیز درباره اقدامات لازم در شرایط اضطرار آموزش می‌بینند و کلیه دستگاه‌ها باید گزارش اجرای مصوبات را به صورت مستمر به استانداری ارائه دهند و آموزش همگانی درباره اثرات آلودگی هوا از طریق رسانه‌های مختلف ضرورت دارد.

صفری با بیان اینکه سلامت شهروندان اولویت اصلی مدیریت استان است، گفت: مصوبات کمیته اضطرار برای تمام دستگاه‌ها لازم‌الاجراست و هرگونه کوتاهی در اجرای آن‌ها پذیرفتنی نیست. وضعیت آلودگی هوا نیازمند همکاری کامل دستگاه‌ها و همراهی مردم است

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب