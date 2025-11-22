خبرگزاری کار ایران
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان:

بیش از ۷۰ درصد بیمه‌شدگان استان از طریق تأمین اجتماعی هستند/ عزم جدی دولت برای رفع مشکلات و تبعیض

ایوب درویشی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان در مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار بر وحدت رویه و تلاش مشترک برای پیشبرد امور تأکید کرد و اظهار داشت: عزم جدی برای رفع مشکلات مردم و از بین بردن تبعیض در سطوح مختلف مدیریتی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، معاون استاندار در ابتدا با اشاره به اهمیت همدلی در میان مدیران، گفت: همه ما در یک جبهه هستیم و باید دستاوردهای انقلاب را مد نظر داشته باشیم. تلاش همه ما بر این است که هیچ‌گونه تبعیضی در سطح خدمات‌رسانی وجود نداشته باشد و پیگیر مسائل و مشکلات مردم هستیم.

درویشی با اشاره به اهمیت سازمان تأمین اجتماعی در تأمین رفاه اجتماعی، آمار مهمی را در خصوص پوشش بیمه‌ای استان اصفهان ارائه داد و گفت: در استان اصفهان، بیش از ۷۰ درصد بیمه‌شدگان ما از طریق سازمان تأمین اجتماعی هستند؛ لذا خیال مردم بابت پیگیری مسائل این حوزه راحت باشد و ما با جدیت تمام پیگیر هستیم تا کارها به پیش برود.

معاون استاندار به یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و تأثیر آن را بر معیشت مردم مورد توجه قرار داد و بیان کرد: تورم باعث ایجاد مشکلات متعددی شده است، اما باید تأکید کنم که عزم جدی در دولت وجود دارد که این مشکلات رفع شود. در همین راستا، تصمیمات جدی برای حل و فصل این مسائل در دستور کار قرار گرفته است.

او در پایان مجدداً بر عزم مدیریتی برای مقابله با کاستی‌ها تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: پیگیری‌ها با قدرت ادامه دارد تا خدمات‌رسانی به مردم تسهیل شود.

