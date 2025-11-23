استقرار آمبولانس در مناطق پرتردد شهرهای اراک، ساوه و شازند

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: آمبولانس‌ها و اتوبوس‌های آمبولانس در نقاط شلوغ و پرتردد شهرها مستقر شده‌اند تا در صورت بروز موارد اورژانسی، به ویژه برای بیماران قلبی و تنفسی، خدمات سریع و موثر ارائه شود. این اقدام با هدف کاهش زمان دسترسی به بیماران و افزایش توان پاسخگویی در شرایط اضطراری صورت گرفته است. علاوه بر استقرار نیروهای امدادی، توزیع ماسک در مناطق پرجمعیت نیز آغاز شده تا شهروندان بتوانند در برابر اثرات مستقیم آلودگی هوا از خود محافظت کنند.

وی به آماده‌باش بیمارستان‌های استان به ویژه مراکز تخصصی قلب و ریه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: همزمان با این اقدامات، بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به ویژه مراکز تخصصی قلب و ریه در آماده‌باش قرار دارند و در این راستا ظرفیت پذیرش بیماران احتمالی افزایش یافته است. مسئولان حوزه سلامت ستان تأکید کرده‌اند که تمامی بخش‌های درمانی موظف هستند در شرایط اضطرار آلودگی هوا با حداکثر توان به ارائه خدمات بپردازند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: سامانه فرماندهی حوادث علوم پزشکی در صورت تداوم و تشدید آلودگی، فعال خواهد شد تا هماهنگی‌های لازم میان واحدهای درمانی، امدادی و مدیریتی سریعاً انجام گیرد. این سامانه نقش مهمی در هدایت عملیات و مدیریت بحران ایفا می‌کند و گزارش‌های مستمر از وضعیت بیماران و میزان مراجعات به ستاد هدایت عملیات بحران سازمان اورژانس کشور ارسال خواهد شد.

ایران‌نژاد به فرایندهای آموزشی و اطلاع‌رسانی عمومی در این حوزه اشاره داشته و تصریح کرد: در کنار اقدامات درمانی و امدادی، برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی عمومی نیز در دستور کار قرار گرفته است. این برنامه‌ها از طریق رسانه‌ها و کانال‌های ارتباطی مختلف به شهروندان توصیه می‌کند که در شرایط آلودگی هوا از فعالیت‌های سنگین در فضای آزاد خودداری کنند، تغذیه مناسب داشته باشند و بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن به ویژه قلبی و تنفسی مراقبت‌های ویژه‌ای را رعایت کنند.

