به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، علی ترک در مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار با اشاره به جایگاه ویژه استان، گفت: در اصفهان بعد از تهران، بالاترین تعداد بیمه‌شده تأمین اجتماعی را داریم و خدمات درمانی گسترده‌ای ارائه می‌دهیم.

ترک در خصوص تولید خدمات درمانی توسط این سازمان در استان، آمار قابل توجهی ارائه داد: ما دومین تولیدکننده خدمات درمانی در استان هستیم و در حال حاضر مالکیت و اداره ۳ بیمارستان با بیش از ۶۴۰ تخت فعال را بر عهده داریم.

او با بیان اینکه ضریب اشغال بیمارستان‌های تأمین اجتماعی استان اصفهان بالای ۸۰ درصد است، تلاش مراکز درمانی را برای پیشبرد امور با حداکثر توان ستود.

او به عملکرد درخشان بیمارستان‌های تخصصی اشاره کرد و گفت: بیمارستان شریعتی، رتبه اول جراحی‌های قلب کشور را در اختیار دارد و پس از آن بیمارستان غرضی قرار دارد. همچنین بیمارستان فاطمه الزهرای نجف‌آباد نیز در مجموعه ما فعال است.

مدیر درمان استان اصفهان به دستاوردهای شاخص در حوزه‌های تخصصی اشاره و بیان کرد: در حوزه جراحی قلب نیز ماه‌ها قبل جشن هزارمین جراحی قلب را برگزار کردیم. همچنین واحد سنگ‌شکن بیمارستان شریعتی، رتبه اول کشوری را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری‌های جاری برای بهبود زیرساخت‌ها اشاره و اضافه کرد: دستگاه سی‌تی اسکن بیمارستان غرضی ترخیص شده و ان‌شاءالله فردا تحویل می‌شود. بخش‌های هتلینگ بیمارستان غرضی نیز افزایش می‌یابد و در دهه فجر رونمایی خواهد شد. درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های ما در حال انجام فرآیندهای نوسازی و توسعه هستند و سیستم ارجاع نیز در حال پیگیری است تا خدمات‌رسانی بهتری صورت پذیرد.

ترک اذعان داشت: کاستی‌های مختلفی وجود دارد که عمده‌ترین آن کمبود نیروی انسانی است، در حال حاضر ۶۰۰ نیرو در استان در حوزه درمان کم داریم که این کمبود بر روند خدمات‌رسانی تأثیرگذار است و پیگیر جذب هستیم.

در حوزه پرداخت مطالبات نیز مدیر درمان اعلام کرد: ۵۰ درصد مطالبات دانشگاه علوم پزشکی را پرداخت کرده‌ایم و همچنین بدهی‌های داروخانه‌های طرف قرارداد نیز مرتفع شده است.

او در پایان به ظرفیت‌های مردمی اشاره کرد و افزود: طرح سفیران سلامت نیز فعال است تا از ظرفیت پزشکان داوطلب در جهت ارتقای سطح سلامت بهره‌مند شویم.

