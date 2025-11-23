درخشش پدر و پسر مازندرانی در رنکینگ تیراندازی به اهداف پروازی

به گزارش ایلنا، نیما عبدالله‌پور اظهار کرد: رضا و مهدی مصطفی‌پور تیراندازان تراپ پس از ۳ سال توانستند استان مازندران را وارد رنگینگ کرده و در جدول برترین‌های اعلام شده از سوی فدراسیون تیراندازی قرار بگیرند.

وی افزود: رضا مصطفی‌پور در آخرین رنکینگ در جایگاه پنجم قرار گرفت و مهدی مصطفی‌پور تیرانداز جوان مازندرانی که کمتر از یکسال است در معیتِ پدر، مشقِ تیر می‌کند، رده دوازدهم را از آنِ خود کرد.

