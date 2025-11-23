به گزارش خبرنگار ایلنا، آزاده نظربلند روز یکشنبه دوم آذر ماه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی لرستان با اشاره به تعهد نهاد برای تجهیز کتابخانه‌ها اظهار کرد: نهاد در برخی پروژه‌ها تا یک‌سوم و حتی گاهی تا یک‌دوم هزینه تجهیز و تهیه کتاب را تقبل می‌کند که تکمیل فازهای باقیمانده کتابخانه مرکزی خرم‌آباد از برنامه‌های اولویت‌دار نهاد است.

وی با تشریح وضعیت پروژه‌های عمرانی نهاد افزود: هنگام تحویل مسئولیت (دی ماه ۱۴۰۳)، حدود ۳۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود داشت که بیش از نیمی کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند و بعضی از آن‌ها قدمتی بیش از ۲۰ سال دارند.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: بخشی از این طرح‌ها به دلیل نبود توجیه سرزمینی قابل تکمیل نیستند اما پروژه‌هایی که پیشرفت مناسبی دارند با کمک استان‌ها تکمیل خواهند شد.

وی با اشاره به برنامه نهاد برای توسعه خدمات سیار خاطرنشان کرد: تخصیص بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده در مجلس شورای اسلامی برای خرید خودروهای سیار در سال گذشته، به دلیل شرایط سازمان برنامه و بودجه و تدوین شروط متعدد هنوز محقق نشده است.

نظر بلند گفت: استفاده از این اعتبار نیازمند طی مراحل قانونی از جمله اخذ مجوز ماده ۲۳ است که برای خودروهای سیار روندی دشوار محسوب می‌شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به گستردگی فعالیت نهاد و تعداد هفت هزار و ۵۰۰ نیروی آن، وصول کامل نیم درصد سهم شهرداری‌ها را تنها منبع درآمد پایدار کتابخانه‌های عمومی دانست و از شهرداران و فرمانداران خواست در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.

نظربلند یکی از محورهای مهم برنامه‌های جدید را گسترش تعامل با آموزش‌وپرورش دانست و ادامه داد: اجرای طرح زنگ کتابخوانی و معرفی کتابخانه‌های معین به مدارس می‌تواند به جذب دانش‌آموزان و آشنایی آن‌ها با محیط کتابخانه کمک کند.

وی افزود: ۶۰ نقطه خدمت فعال در لرستان با توجه به جمعیت و ظرفیت فرهنگی استان رقم پایینی است و باید افزایش یابد که امید می‌رود با حمایت مدیران استان و همکاری همه دستگاه‌ها، روند توسعه دسترسی‌ها، ارتقای فضاهای فیزیکی و بازطراحی کتابخانه‌های عمومی در لرستان با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به موفقیت کتابخانه مرکزی خرم‌آباد در کسب نشان همخوان در بخش کودک، این دستاورد را نتیجه برنامه‌ریزی برای ترویج کتابخوانی در گروه‌های مختلف سنی و مخاطبان خاص دانست.

