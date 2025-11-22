رئیس مجمع نمایندگان اصفهان:
اولویت بودجه باید محرومان و کارگران باشند
نماینده مردم خمینیشهر و رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان، در مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار در واکنش به وضعیت بودجهای سازمانها و صندوقهای حمایتی، از عدم تخصیص بودجه کافی برای صندوق بازنشستگی از سوی دولت انتقاد کرد و بر لزوم اولویت دادن به کارگران و بازنشستگان در تدوین بودجه تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، محمد نقدعلی با اشاره به فرآیند تدوین بودجه در کشور، اظهار داشت: بودجه توسط دولت نوشته میشود و این دولت است که تعیین میکند چه میزان سهمی به سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد.
وی با بیان محدودیتهای مجلس در اعمال تغییرات، خاطرنشان کرد: مجلس فقط ۵ درصد میتواند بودجه را تغییر بدهد.
نقدعلی از دولت خواست تا در تدوین بودجه دقت بیشتری به خرج دهد و سهم تامین اجتماعی را به طور کامل در نظر بگیرد و آن را “به مالیات قلاب کند” تا مشکلات مالی این سازمان مرتفع شود.
وی با اشاره به نفوذ دولت در مجموعههای اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار، تاکید کرد که مدیران شستا منصوب وزیر کار هستند و دولت میتواند موارد و مشکلات این بخش را به صورت مستقیم پیگیری و حل کند.
رئیس مجمع نمایندگان اصفهان در پایان، یک خواسته کلیدی را مطرح کرد: اولویت اول بودجه باید محرومان و کارگران باشند.
وی با تأکید بر موضع مجلس در این زمینه، گفت: دفاع از حقوق بازنشستگان را اولویت خود میدانیم.