انتقاد معاون دبیرکل خانه کارگر از وضعیت معیشتی کارگران؛
مجلس، وضعیت تامین اجتماعی را دریابد/ باید سهم تامین اجتماعی در بودجه دیده شود
معاون دبیر کل خانه کارگر کشور و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در اظهاراتی از عملکرد مجلس شورای اسلامی و وضعیت نامطلوب جامعه کارگری و بازنشستگان انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، حسن صادقی در مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار در اصفهان با تاکید بر اینکه «نیروی کار در تمام دنیا موتور محرک کار است»، ابراز نگرانی کرد که در کشور ما نگاه به این بخش حیاتی، دستخوش تغییرات منفی شده است.
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با طرح پرسشهایی انتقادی نظیر «برنامه هفتم را چه کسی نوشته؟» و «مگر در این برنامه چیزی برای تامین اجتماعی در نظر گرفتید؟»، از بیتوجهی به مطالبات و نیازهای این قشر گلایه کرد.
او تصریح کرد که بهرغم تحصن و پیگیریهای جامعه کارگری، صدای آنها شنیده نشده و اقداماتشان بیفایده بوده است.
معاون دبیر کل خانه کارگر خواستار آن شد که سهم سازمان تامین اجتماعی در بودجه سالانه به طور شفاف دیده شود تا این سازمان بتواند به موقع حقوق بازنشستگان و بیمهشدگان را پرداخت کرده و امکان بهرهمندی از بیمه تکمیلی را فراهم آورد.
او با طرح این سئوال که «چرا نباید مطالبات تامین اجتماعی پرداخت شود؟» و «چرا در دفاع از حقوق کارگران کوتاهی میکنید؟»، اذعان داشت که حتی خود جامعه کارگری نیز در پیگیری مطالباتش کوتاهی کرده است.
او از نمایندگان مجلس خواست تا با نظارت و پیگیری دقیق، مشکلات را حل و فصل کرده و دلشان برای مردم بسوزد و برای آنها کار کنند.
صادقی با اشاره به اینکه «حال کارگران خوب نیست»، دستیابی به رشد ۷ درصدی اقتصادی را در غیاب برنامه و بدون توجه به وضعیت کارگران، ناممکن خواند و گفت: فقط مالیات میگیرید ولی ما هیچ سهمی نداریم.
او همچنین پرسید که چرا تامین اجتماعی با مالیات پیش نمیرود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به نقش بانکها در رفع مشکلات کارگران پرداخت و به تفاوتها میان بانک رفاه و سایر بانکها اعتراض کرد و خواستار دفاع از بانک رفاه شد.
او وضعیت مالی تامین اجتماعی را وخیم توصیف کرد و گفت: تامین اجتماعی ماهانه به اندازه بودجه یک کشور پرداختی دارد.
صادقی ضمن تقدیر از وزیر کار که جلوی برخی رانتها را گرفته است، پیشنهاد داد که شرکتهای زیانده به تامین اجتماعی واگذار نشوند و بنگاهداری که باعث ایجاد مشکلاتی برای این سازمان شده است، متوقف شود.
او با تاکید بر اینکه نباید شستا در اختیار رانتها باشد، خواستار جلوگیری از این رویه شد.
صادقی با اشاره به تدوین بودجه سال آینده، تاکید کرد: باید در بودجه سهمی برای تامین اجتماعی ببینید.
او با پرسش از اینکه «چرا از حقوق کارگران دفاع نمیشود؟» هشدار داد: اگر تامین اجتماعی را درنیابید ما اعتراض میکنیم، چون دیگر حقوقی برای پرداخت وجود نخواهد داشت.
صادقی خاطرنشان کرد: تامین اجتماعی بیش از ۵۳ درصد جمعیت کشور را پوشش میدهد و باید به آن رسیدگی شود و به قلاب مالیات وصل شود تا مشکلاتش کم شود.
او “قانون الزام” را میثاق جامعه کارگری دانست و اظهار داشت: بیمه تکمیلی، جیب کارگر و بازنشسته را خالی میکند ولی چارهای نیست چون قانون الزام رعایت نمیشود.
معاون دبیر کل خانه کارگر با گلایه از نادیده گرفته شدن جامعه کارگری، بیان کرد: ما را به عنوان شهروند درجه ۲ نبینید، بلکه ما را هم مثل کارمندان دولت ببینید.
او راه حل اصلی مشکلات را نه بیمه تکمیلی، بلکه «اجرای قانون الزام» دانست.
صادقی مطالبات خود از مجلس را اینگونه برشمرد: ما میخواهیم مجلس حق ما را بگیرد، تامین اجتماعی را ببینند و حمایت کنند، بانک رفاه را به ما برگردانند و مجلس خلاف خط مستضعفین نرود.
او از «مجلس انقلابی» خواست تا به اهداف انقلاب که «حاکمیت پابرهنگان و مستضعفان» است، توجه کند و به بازنشستگان کمک کند.
وی با بیان اینکه؛ ما جامعه کارگری خوب را از بد تشخیص میدهیم و قدردان همه افرادی هستیم که به جامعه کارگری و بازنشستگی توجه دارند، هشدار داد: اگر تامین اجتماعی مورد توجه نباشد، مشکلات زیادی ایجاد میشود.