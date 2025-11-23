سرپرست نهاد کتابخانههای عمومی استان خبر داد؛
اجرای ۹ پروژه ساخت کتابخانه با هدف توسعه زیرساختهای هوشمند و افزایش منابع کتابخانهای در لرستان
سرپرست نهاد کتابخانههای عمومی لرستان گفت: با اجرای ۹ پروژه ساخت کتابخانه، توسعه زیرساختهای هوشمند و افزایش منابع کتابخانهای در مسیر ارتقا قرار گرفته و بخشی از این طرحها تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، الهام برنا روز یکشنبه دوم آذر ماه در نشست انجمن کتابخانههای عمومی استان با بیان اینکه لرستان قشر فرهنگی و نویسنده توانمند و ارزشمندی دارد که آثار متنوعی خلق کرده اند، اظهار کرد: باید بانک اطلاعاتی جامعی در این خصوص تشکیل و تقویت شود.
وی از پیشرفت ۹ پروژه ساخت کتابخانه در استان خبر داد و افزود: این طرحها بین ۱۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که کتابخانه سلسله با ۹۰ درصد پیشرفت در مراحل تکمیل است و انتظار میرود با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تا پایان سال افتتاح شود، همچنین پروژه کتابخانه دورود نیز با بیش از ۸۵ درصد پیشرفت در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
سرپرست نهاد کتابخانههای عمومی لرستان با اشاره به رویکرد جدید نهاد کتابخانههای عمومی کشور بیان کرد: این نهاد در دهه سوم فعالیت مستقل خود به دنبال تبدیل کتابخانهها از کارکرد نسل اول به مراکز نسل چهارم با خدمات متنوع فرهنگی، اجتماعی و هوشمند است.
وی گفت: زیرساخت نرمافزاری بیش از ۹۵ درصد کتابخانههای لرستان بهروزرسانی، سامانههای مدیریت امانت و عضویت، استانداردسازی و ارتقای امنیت شبکه و تجهیز سختافزاری برای تسهیل ثبتنام و توسعه خدمات دیجیتال نیز در همین چارچوب انجام شده است.
سرپرست نهاد کتابخانههای عمومی لرستان اضافه کرد: کتابخانه امام علی (ع) در مومن آباد بازگشایی شده و پیگیری طرحهای تکمیلی ادامه دارد.
برنا اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در طراحی و بهسازی کتابخانه امام حسین (ع) چگنی نقش داشته و ۷۰ متر مربع به فضای این کتابخانه افزوده شده همچنین طراحی جدید بخش کودک و سالنهای مطالعه کتابخانه شهید رئیسی پلدختر اجرا و در هفته کتاب تکمیل شده است.
وی از بهروزرسانی تاسیسات گرمایشی و سرمایشی کتابخانههای استان خبر داد و افزود: توسعه و تجهیز کتابخانه امام جعفر صادق (ع) نیز انجام شد که با حضور دبیرکل نهاد افتتاح میشود.
برنا گفت: در حوزه منابع، ۱۰ هزار جلد کتاب شامل کتب درسی، آثار کودک، رمان و کتابهای تاریخی به ارزش حدود یک و نیم میلیارد تومان از طریق مشارکت خیران و ناشران به کتابخانههای استان افزوده شده است همچنین هفته کتاب در لرستان با اجرای ۳۳ برنامه فرهنگی همراه بود و کتابخانه مرکزی استان موفق به کسب نشان ملی همخوان در بخش کودک شد.
سرپرست نهاد کتابخانههای عمومی لرستان با اشاره به اینکه انتشار تقریظ رهبر معظم انقلاب بر سه کتاب در مراسم قهرمان بازتاب گستردهای داشته اظهار داشت: ایجاد بخش لرستانشناسی در کتابخانههای استان طرحی ضروری است که میتواند به حفظ هویت فرهنگی و جذب گردشگر کمک کند.
برنا بیان کرد: طرح کتابهای سیار با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی در حال پیگیری است تا حداقل سه خودرو سیار برای خدماترسانی به مناطق کم برخوردار و عشایری اختصاص یابد.
وی اظهار اشت: در حال حاضر ۶۰ کتابخانه در لرستان فعالیت میکنند که از این تعداد، ۴۰ کتابخانه نهادی شامل ۳۳ کتابخانه شهری و ۷ کتابخانه روستایی است.