تشییع ۶شهید گمنام در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار جلیل وحیدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: مراسم تشییع ۶ شهید والامقام روز دوشنبه، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از ساعت ۰۹:۳۰ در میدان انقلاب ارومیه آغاز خواهد شد.

وی افزد: پس از اقامه نماز توسط امام‌جمعه ارومیه، تشریفات نظامی اجرا شده و مردم با حضور گسترده در این آیین، پیکر مطهر شهدا را تا محل تدفین همراهی می‌کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان‌غربی یادآور شد: یکی از این شهدا که ۲۵ سال سن داشت، در عملیات والفجر ۳ به شهادت رسیده و پیکرش در منطقه عملیاتی مهران تفحص شده، در یکی از شهرک‌های صنعتی استان به خاک سپرده خواهد شد.

وی ادامه داد: شهید دیگر که ۲۷ ساله و در عملیات کربلای پنج به شهادت رسیده و پیکرش در منطقه شلمچه تفحص شده است، در شهر نازک علیا پلدشت تدفین می‌شود.

سردار وحیدی اضافه کرد: همچنین، شهید ۲۰ ساله‌ای که در عملیات خیبر به شهادت رسیده و پیکرش در منطقه مجنون تفحص شده است، در قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) آرام خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: پیکرهای مطهر این شهدا روز چهارشنبه، ۲۸ آبان، در فرودگاه شهید باکری ارومیه با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، مسئولان استانی و نیروهای مسلح مورد استقبال رسمی قرار گرفت که پس از این مراسم، پیکرها به ستاد معراج شهدا منتقل و سپس برای تدفین و میثاق با شهدا به نقاط مختلف استان اعزام شدند.

