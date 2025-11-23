به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا دادبود، معاون عمرانی استاندار مازندران در گفتگو با خبرنگاران از وضعیت آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت چالوس خبر داد و اعلام کرد: عملیات اطفای حریق با حضور ۵۰۰ نفر نیروی انسانی و تجهیزات کامل در حال انجام است.

وی افزود: نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، آتش‌نشانی استان‌های تهران و البرز به همراه نیروهای استانی، شهرستانی،هیات‌های ورزشی، دهیاران، روستاییان، و بسیج در منطقه حضور دارند و در تلاش برای مهار آتش‌سوزی هستند.

به گفته دادبود، آتش‌سوزی در حال حاضر در نقاط مختلف جنگل مهار شده است و تنها لکه‌هایی از آتش در نقاط صعب‌العبور باقی‌مانده که شناسایی آنها توسط پهبادها در حال انجام است. عملیات اطفای حریق در این نقاط با استفاده از سیستم‌های پمپاژ آب و انتقال آن به نقاط خطرناک در حال پیگیری است.

معاون عمرانی استاندار مازندران، اشاره کرد: بالگردها نیز برای مهار آتش‌سوزی در منطقه مستقر هستند و عملیات اطفای حریق از این طریق ادامه دارد.

با وجود شرایط سخت منطقه، تلاش‌های گسترده برای مهار این آتش‌سوزی ادامه دارد و مسئولان امیدوارند که به‌زودی خطرات ناشی از آن برطرف شود.

