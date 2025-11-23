خبرگزاری کار ایران
معاون عمرانی استاندار مازندران:

آتش‌سوزی جنگل‌های الیت چالوس تحت کنترل است/عملیات اطفای حریق ادامه دارد

آتش‌سوزی جنگل‌های الیت چالوس تحت کنترل است/عملیات اطفای حریق ادامه دارد
آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت چالوس با حضور گسترده نیروهای امدادی و با استفاده از تجهیزات پیشرفته در حال مهار است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا دادبود، معاون عمرانی استاندار مازندران در گفتگو با خبرنگاران از وضعیت آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت چالوس خبر داد و اعلام کرد: عملیات اطفای حریق با حضور ۵۰۰ نفر نیروی انسانی و تجهیزات کامل در حال انجام است.

وی افزود: نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، آتش‌نشانی استان‌های تهران و البرز به همراه نیروهای استانی، شهرستانی،هیات‌های ورزشی، دهیاران، روستاییان، و بسیج در منطقه حضور دارند و در تلاش برای مهار آتش‌سوزی هستند.

به گفته دادبود، آتش‌سوزی در حال حاضر در نقاط مختلف جنگل مهار شده است و تنها لکه‌هایی از آتش در نقاط صعب‌العبور باقی‌مانده که شناسایی آنها توسط پهبادها در حال انجام است. عملیات اطفای حریق در این نقاط با استفاده از سیستم‌های پمپاژ آب و انتقال آن به نقاط خطرناک در حال پیگیری است.

معاون عمرانی استاندار مازندران، اشاره کرد: بالگردها نیز برای مهار آتش‌سوزی در منطقه مستقر هستند و عملیات اطفای حریق از این طریق ادامه دارد.

با وجود شرایط سخت منطقه، تلاش‌های گسترده برای مهار این آتش‌سوزی ادامه دارد و مسئولان امیدوارند که به‌زودی خطرات ناشی از آن برطرف شود.

