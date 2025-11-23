خبرگزاری کار ایران
کشف ۳۷۲ کیلوگرم مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد
انهدام شش باند بزرگ قاچاق مواد مخدر

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از کشف و ضبط ۳۷۲ کیلوگرم مواد مخدر در این استان خبرداد.

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، "سردار سهام صالحی" در گفت و گو با رسانه ها در یاسوج،  از اجرای طرح آرامش و امنیت طی هفته جاری در استان کهگیلویه و بویراحمد هم  خبرداد و اظهارداشت: در این عملیات، ۳۷۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف، دو دستگاه خودرو توقیف    و 2 نفر از اعضای این باند نیز دستگیر شدند. 

وی با بیان اینکه ماموران پلیس در این عملیات، یک باند سازمان‌یافته قاچاق مواد مخدر را که از استان‌های همجوار و از مسیر استان کهگیلویه و بویراحمد قصد انتقال مواد مخدر به مرکز کشور را داشتند، شناسایی و متلاشی کردند، اظهارداشت:  پلیس مبارزه با مواد مخدر با قدرت و قاطعیت، مبارزه با سوداگران مرگ را ادامه می دهد.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: پرونده متهمان دستگیر شده در این کشف مهم، برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال شد.

صالحی با اشاره به موفقیت‌های گسترده پلیس در مقابله با قاچاق مواد مخدر طی سال جاری در استان کهگیلویه و بویراحمد، خاطرنشان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون، حدود یک تُن و ۶۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این استان با تلاش نیروی انتظامی، کشف و ضبط شده است.

وی افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون، حدود ۸۵۰ نفر از خرده‌فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر شدند و در این مدت نیز ۲۲ دستگاه خودرو توقیف و شش باند بزرگ قاچاق مواد مخدر منهدم شد.

