مختومه شدن بیش از ۶ هزار پرونده مسن در لرستان

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی حسنوند روز یکشنبه دوم آذر ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رسالت دادستانی، صیانت از حقوق عمومی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌هاست.

وی افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و حضور مستمر همکاران، بخش قابل توجهی از پرونده‌های معوق تعیین تکلیف شد.

دادستان مرکز استان لرستان تأکید کرد: هر پرونده معوق در واقع یک حق معطل‌مانده است و نمی‌توان اجازه داد حقوق مردم بیش از این در انتظار بماند. به همین دلیل، مجموعه دادسرا با روحیه جهادی و تلاش شبانه‌روزی (کار در خارج از زمان اداری تا پاسی از شب) پای کار آمد و نتیجه آن مختومه شدن ۶ هزار پرونده بود.

حسنوند با قدردانی از قضات، دادیاران، کارمندان و نیروهای پشتیبانی گفت: این موفقیت حاصل همدلی و همکاری جمعی بود. هر فرد در جایگاه خود نقش‌آفرینی کرد و همین هم‌افزایی، موتور محرک ما شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات نقطه پایان نیست، بلکه آغاز یک مسیر تازه برای ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی است. هدف ما رسیدگی سریع‌تر، شفاف‌تر و دقیق‌تر به پرونده‌هاست تا مردم بیش از پیش احساس کنند دستگاه قضایی پشتیبان واقعی آنان است.

