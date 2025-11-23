خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستان مرکز استان خبر داد؛

مختومه شدن بیش از ۶ هزار پرونده مسن در لرستان

مختومه شدن بیش از ۶ هزار پرونده مسن در لرستان
کد خبر : 1717969
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از مختومه شدن بیش از ۶ هزار پرونده مسن و معوق در حوزه دادسرا خبر داد و این اقدام را نتیجه تلاش شبانه‌روزی و همدلی همه کارکنان دستگاه قضایی دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی حسنوند روز یکشنبه دوم آذر ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رسالت دادستانی، صیانت از حقوق عمومی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌هاست. 

وی افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و حضور مستمر همکاران، بخش قابل توجهی از پرونده‌های معوق تعیین تکلیف شد. 

دادستان مرکز استان لرستان تأکید کرد: هر پرونده معوق در واقع یک حق معطل‌مانده است و نمی‌توان اجازه داد حقوق مردم بیش از این در انتظار بماند. به همین دلیل، مجموعه دادسرا با روحیه جهادی و تلاش شبانه‌روزی (کار در خارج از زمان اداری تا پاسی از شب) پای کار آمد و نتیجه آن مختومه شدن ۶ هزار پرونده بود. 

حسنوند با قدردانی از قضات، دادیاران، کارمندان و نیروهای پشتیبانی گفت: این موفقیت حاصل همدلی و همکاری جمعی بود. هر فرد در جایگاه خود نقش‌آفرینی کرد و همین هم‌افزایی، موتور محرک ما شد. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات نقطه پایان نیست، بلکه آغاز یک مسیر تازه برای ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی است. هدف ما رسیدگی سریع‌تر، شفاف‌تر و دقیق‌تر به پرونده‌هاست تا مردم بیش از پیش احساس کنند دستگاه قضایی پشتیبان واقعی آنان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب