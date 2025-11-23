سرپرست پلیس راه انتظامی استان:
برخورد بدون اغماض پلیس راه لرستان با رانندگان پرخطر؛ جاده جای قانونگریزی نیست
سرپرست پلیس راه انتظامی لرستان از اجرای طرح ویژه اعاده امنیت ترافیکی در محورهای استان و توقیف دهها خودروی متخلف طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و تأکید کرد: پلیس اجازه نخواهد داد رفتارهای پرخطر، جان مردم را تهدید کند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ یدالله نادری روز یکشنبه دوم آذر ماه در گفتوگو با خبرنگار ان اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی و بازگرداندن آرامش ترافیکی به جادههای استان، طی ۲۴ ساعت گذشته طرح اعاده امنیت ترافیکی در تمام محورهای مواصلاتی به اجرا درآمد. در جریان این طرح، ۶۰ دستگاه خودروی متخلف و ۲ دستگاه موتورسیکلت به دلیل ارتکاب تخلفات حادثهساز توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.
وی ادامه داد: برخی رانندگان با رفتارهای پرخطر، باعث وقوع تصادفات و تهدید امنیت عمومی در جادهها میشوند. پلیس راه اجازه نخواهد داد این افراد با بیتوجهی به قوانین، سلامت و آرامش مردم را به خطر بیندازند.
سرهنگ نادری با اشاره به رویکرد جدی پلیس راه در برخورد با تخلفات مهم گفت: ما خادمان مردم در پلیس راه با قاطعیت، جدیت و برخورد قانونیِ بدون اغماض مانع از ادامه رفتارهای پرریسک خواهیم شد. امنیت جادهها خط قرمز پلیس است و درباره آن کوچکترین مسامحهای صورت نخواهد گرفت.
سرپرست پلیس راه لرستان در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین، توجه به مقررات سرعت و سبقت، و همکاری با عوامل پلیس راه، نقش مؤثری در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی عمومی ایفا کنند.