سرپرست پلیس راه انتظامی استان:

برخورد بدون اغماض پلیس راه لرستان با رانندگان پرخطر؛ جاده جای قانون‌گریزی نیست

برخورد بدون اغماض پلیس راه لرستان با رانندگان پرخطر؛ جاده جای قانون‌گریزی نیست
سرپرست پلیس راه انتظامی لرستان از اجرای طرح ویژه اعاده امنیت ترافیکی در محورهای استان و توقیف ده‌ها خودروی متخلف طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و تأکید کرد: پلیس اجازه نخواهد داد رفتارهای پرخطر، جان مردم را تهدید کند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ یدالله نادری روز یکشنبه دوم آذر ماه در گفت‌وگو با خبرنگار ان اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی و بازگرداندن آرامش ترافیکی به جاده‌های استان، طی ۲۴ ساعت گذشته طرح اعاده امنیت ترافیکی در تمام محورهای مواصلاتی به اجرا درآمد. در جریان این طرح، ۶۰ دستگاه خودروی متخلف و ۲ دستگاه موتورسیکلت به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز توقیف و به پارکینگ منتقل شدند. 

وی ادامه داد: برخی رانندگان با رفتارهای پرخطر، باعث وقوع تصادفات و تهدید امنیت عمومی در جاده‌ها می‌شوند. پلیس راه اجازه نخواهد داد این افراد با بی‌توجهی به قوانین، سلامت و آرامش مردم را به خطر بیندازند. 

سرهنگ نادری با اشاره به رویکرد جدی پلیس راه در برخورد با تخلفات مهم گفت: ما خادمان مردم در پلیس راه با قاطعیت، جدیت و برخورد قانونیِ بدون اغماض مانع از ادامه رفتارهای پرریسک خواهیم شد. امنیت جاده‌ها خط قرمز پلیس است و درباره آن کوچک‌ترین مسامحه‌ای صورت نخواهد گرفت. 

سرپرست پلیس راه لرستان در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین، توجه به مقررات سرعت و سبقت، و همکاری با عوامل پلیس راه، نقش مؤثری در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی عمومی ایفا کنند.

