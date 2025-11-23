به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز _یکشنبه دوم آذر_ منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در شهر هویزه به ۲۲۱ میکروگرم بر مترمکعب رسیده است و این شهر در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارد.

این شاخص در شهر‌های آبادان ۱۵۶، آغاجری ۱۵۵، اهواز ۱۶۹، خرمشهر ۱۵۷، شادگان ۱۵۲، کارون ۱۸۳ و ماهشهر ۱۵۸ میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم است.

شاخص آلودگی هوا در شهر‌های امیدیه ۱۱۴، بهبهان ۱۴۲، شوشتر ۱۲۸، ملاثانی ۱۳۶و هندیجان ۱۰۶ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، وضعیت هوا در اندیمشک، باغملک، دزفول، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان و هفتکل قابل قبول ارزیابی شده است.

اندیکا، ایذه و دهدز سه شهر با هوای پاک گزارش شده‌اند.

