خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش‌سوزی آشپزخانه یک واحد مسکونی در ساختمانی ۳ طبقه در رشت

آتش‌سوزی آشپزخانه یک واحد مسکونی در ساختمانی ۳ طبقه در رشت
کد خبر : 1717908
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: آتش نشانان توانستند با اقدام به موقع، ۵ نفر از ساکنان این ساختمان را در محله رشتیان، از میان دود و آتش خارج کرده و آتش سوزی را مهار کنند.

به گزارش ایلنا از رشت،   شهرام مومنی، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت اظهار کرد: با گزارش وقوع حریق در آشپزخانه یک واحد مسکونی واقع در طبقه اول یک ساختمان ۳ طبقه در محله رشتیان شهر رشت، ۱۴ آتش نشان با ۴ خودرو اطفای حریق به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

مومنی افزود: با وجود دود غلیظ و آتش، اتش نشانان توانستند ۵ نفر از ساکنان این ساختمان را به موقع از مکان حریق، به سلامت خارج کنند.

وی با بیان اینکه گروه عملیاتی آتش سوزی آشپرخانه و اجاق گاز این واحد مسکونی را که به دلیل نامعلوم آتش گرفته بود خاموش کردند، گفت: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید و آتش نشانان پس از ایمن‌سازی محل حادثه، عملیات تخلیه دود گرفتگی را در این مکان انجام دادند.

مومنی گفت: علت بروز آتش سوزی در دست بررسی است‌.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب