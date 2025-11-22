سعید طاهری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان شد

به گزارش ایلنا از رشت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی سعید طاهری را به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان منصوب کرد.

در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به سعید طاهری آمده است:

«نظر به سوابق و تجارب موفق و ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان» منصوب می‌شوید.

امید واثق است که با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری شایسته از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری آن استان و با توجه کامل به اهداف و شرح وظایف وزارت‌خانه و آن اداره‌کل در انجام شایسته وظایف و مسئولیت‌ها موفق و مؤید باشید. پیگیری مستمر و عمل به موارد مندرج در پیوست حکم مورد انتظار است.»

همچنین متن پیوست این حکم به شرح زیر است:

۱. تلاش در جهت تحقق چهار کلان برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت چهاردهم در گستره استانی

۲.ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی مؤثر بین واحدهای استانی سازمان‌ها و نهادهای تابعه وابسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان به عنوان ارشد این وزارت‌خانه در استان؛

۳.همکاری کامل با معاونت‌های تخصصی، مؤسسات و سازمان‌های تابعه وزارت‌خانه و تأمین و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی آن‌ها؛

۴.تقویت جایگاه اداره‌کل استان به عنوان دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان و تقویت هویت و کارایی حقیقی این شورا؛

۵.گسترش اقدامات فرهنگی و هنری اثربخش در شهرهاو روستاهای مناطق کم‌برخوردار؛

۶.برنامه‌ریزی و اقدام برای توانمندسازی اداره‌کل و ادارات شهرستان‌ها در حوزه‌های زیرساختی، منابع انسانی و آموزش و…

۷.ارتباط حسنه و صمیمی با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان و تکریم ایشان؛

۸.اولویت‌بخشی به نیازهای مردم و اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه در استان؛

۹.وضعیت‌سنجی و برنامه‌ریزی مؤثر و کارآمد برای حضور وزیر در سفرهای استانی؛

۱۰.پاسخگویی در زمان مقرر به مکاتبات دستگاه‌های نظارتی و برنامه‌ریزی و تسهیل ارتباطات مردمی؛

۱۱.توجه و رعایت دقیق سلامت و انضباط مالی و نیز کرامت و حقوق ذی‌نفعان در حوزه وظایف آن اداره‌کل.

گفتنی است، سعید طاهری متولد سال ۱۳۴۴ و دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجراییMBA است و مدرس دانشگاه است.

از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی وی می توان مشاور فرهنگی و امور جوانان نماینده ولی فقیه در استان گیلان، عضو هیات رییسه، عضو شورای فرهنگی، و عضو شورای اداری دانشگاه گیلان، مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، رییس سازمان جوانان استان گیلان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، نماینده تام الاختیار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان در شهرستان رشت و … اشاره کرد.

پیش از این امیرحسین طاهری عهده دار این سمت در گیلان بود.

