فرمانده جدید انتظامی فومن معرفی شد

به گزارش ایلنا از رشت، ظهر شنبه طی آئینی رسمی، سرهنگ دوم حسین عاشوری به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان فومن معرفی شد و از خدمات و تلاش‌های سرهنگ مجید تقی‌زاده فرمانده پیشین این شهرستان قدردانی به عمل آمد.

در این مراسم، مسئولان حاضر ضمن تقدیر از زحمات سرهنگ تقی‌زاده، نقش مجموعه انتظامی فومن در تأمین امنیت، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت نظم عمومی را حائز اهمیت دانستند و برای فرمانده جدید در مسیر انجام مأموریت‌های محوله آرزوی موفقیت کردند.

سرهنگ دوم عاشوری نیز در سخنانی بر ضرورت ارتقای امنیت، تعامل سازنده با مردم و دستگاه‌های اجرایی و تمرکز بر پیشگیری از جرایم تأکید کرد و گفت که تلاش خواهد کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، امنیت و آرامش پایدار در شهرستان فومن تقویت شود.

