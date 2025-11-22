۵۲ درصد طلای کشور در کردستان تولید می شود/ ۶۵ درصدی واحدهای صنعتی استان فعال است/کردستان

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدبختیار خلیقی ظهر امروز در جلسه مانیتورینگ معادن و بررسی اقدامات انجام شده در این زمینه اظهار کرد: هوشمندسازی معادن طبق دستور وزیر صمت به‌طور ویژه در دستور کار استان قرار گرفته است.

خلیفی با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه گفت:بر اساس جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۴۸، بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند برای محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن تکلیف شده و اجرای آن نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله شرکت مخابرات است.

۶۵ درصد واحدهای صنعتی کردستان فعال هستند

مدیرکل صمت کردستان در ادامه با اشاره به وضعیت صنعتی استان اظهار داشت:در حال حاضر یک هزار و ۳۸ واحد صنعتی در استان وجود دارد که ۶۵ درصد آنها فعال و بخشی نیز نیمه‌فعال هستند.

به گفته وی، با هماهنگی تشکل‌های صنعتی و معدنی از جمله خانه صنعت و معدن، خانه معدن، سازمان نظام مهندسی معدن و اتاق بازرگانی، تلاش می‌شود واحدهای نیمه‌فعال هرچه سریع‌تر به چرخه تولید بازگردند.

خلیقی ظرفیت‌های معدنی استان را کم‌نظیر توصیف کرد و افزود:کردستان دارای ۱۸ نوع ماده معدنی است و از نظر تنوع در زمره استان‌های شاخص کشور قرار دارد.

وی با اشاره به جایگاه برجسته استان در تولید طلا ادامه داد:۵۲ درصد طلای کشور به صورت شمش خالص در کردستان تولید می‌شود و سومین معدن بزرگ آهن کشور در شهرستان قروه قرار دارد

مدیرکل صمت کردستان با اشاره به وضعیت واحدهای معدنی استان اظهار کرد:در مجموع ۳۹۹ واحد معدنی در کردستان وجود دارد که ۲۱۶ واحد فعال و ۱۲ واحد در مرحله تجهیز قرار دارند.

خلیفی، اولویت‌بخشی به فعال‌سازی معادن سنگ لاشه را یکی از برنامه‌های اصلی استان عنوان کرد و گفت: این اقدام نقش مهمی در تأمین مصالح مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن خواهد داشت.

