دستگیری عوامل تیراندازی به سمت پرسنل انتظامی

به گزارش ایلنا از ایلام، سرهنگ جواد احمدی گفت: این حادثه که امروز شنبه روی داد، ناشی از اختلاف‌های ملکی بود و در پی آن نیروی انتظامی به سرعت واکنش نشان داد.

وی افزود: پلیس در ادامه درگیری پس از دستگیری ضارب و عامل تیراندازی، سلاح استفاده‌ شده در درگیری را نیز کشف و ضبط کرد.

به گفته فرمانده انتظامی آبدانان حال عمومی مأمور مصدوم رضایت‌بخش است و متهمان پس از طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی اظهار داشت: که پس از درگیری میان دو طایفه در آبدانان به دلیل اختلاف ملکی در مقابل دادگستری شهرستان، ماموران انتظامی برای برقراری نظم و امنیت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: یکی از افراد درگیر با استفاده از سلاح به سمت افراد طایفه مقابل تیراندازی کرد که این کار منجر به زخمی شدن یکی از ماموران انتظامی حاضر در محل درگیری شد.

فرمانده انتظامی آبدانان ادامه داد: ماموران انتظامی ضارب اصلی را به همراه دو همدستش دستگیر کردند و سلاح به کار رفته در این درگیری نیز کشف و ضبط شد.

او اعلام کرد که مامور مصدوم برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شد.

سرهنگ احمدی با بیان این که حال عمومی مامور انتظامی مجروح رضایت‌بخش است، گفت که ضارب و همدست او پس از تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

مرکز شهرستان ۵۵ هزار نفری آبدانان در فاصله ۱۷۱ کیلومتری جنوب خاوری ایلام واقع است.