سانحه رانندگی در آزاد راه پیامبر اعظم یک کشته و ۱۶ مصدوم برجای گذاشت
سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت: در پی حادثه برخورد تریلی و اتوبوس در آزادراه پیامبر اعظم(ص) بین تونل شیبلی و عوارضی یک نفر جان باخته و ۱۶ نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، وحید شادینیا در گفتوگو با خبرنگاران درباره این حادثه اظهارکرد: صبح امروز ۱ آذر این حادثه در پی برخورد تریلی و اتوبوس رخ داد و بلافاصله پس از اعلام به مرکز، نیروهای عملیاتی به محل اعزام شدند.
به گفته وی، بر اثر شدت حادثه، یک مرد در صحنه جان باخت و ۱۶ نفر دیگر شامل تعدادی زن و مرد مصدوم شدند.
وی افزود: برای رسیدگی به این حادثه، ۵ دستگاه آمبولانس سبک و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شد و پس از انجام اقدامات اولیه، ۱۲ مصدوم توسط اتوبوس آمبولانس به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز منتقل شدند و چهار مصدوم دیگر نیز با آمبولانسهای سبک به بیمارستانهای امام سجاد(ع) و سینا انتقال یافتند.