خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار زرد هواشناسی البرز درباره افزایش آلاینده‌ها

هشدار زرد هواشناسی البرز درباره افزایش آلاینده‌ها
کد خبر : 1717593
لینک کوتاه کپی شد.

اداره‌ کل هواشناسی استان البرز با صدور هشدار سطح زرد نسبت به پایداری جوی، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مناطق دشت و صنعتی استان تا یکشنبه ۲ آذر، هشدار داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اداره‌کل هواشناسی استان البرز با انتشار «هشدار پایداری سطح زرد – شماره ۶» از تداوم شرایط پایدار و افزایش آلاینده‌های جوی در این استان طی روزهای آینده خبر داد.

در این هشدار آمده است: تحلیل الگوهای پیش‌یابی بیانگر شکل‌گیری شرایط پایدار در منطقه البرز مرکزی است که با توجه به افزایش انباشت آلاینده‌ها، از عصر جمعه ۳۰ آبان شروع شده و تا عصر یکشنبه ۲ آذر، کیفیت هوا در مناطق مختلف استان به‌ویژه دشت و نواحی صنعتی کاهش می‌یابد.

بر اساس اعلام هواشناسی، نوع مخاطره شامل افزایش آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا بوده و منطقه اثر هشدار «مناطق دشت و صنعتی استان البرز» عنوان شده است.

هواشناسی البرز در ادامه با اشاره به احتمال افزایش شاخص آلودگی تا محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس، توصیه کرده است که افراد دارای بیماری‌های قلبی و ریوی، سالمندان، کودکان و زنان باردار از فعالیت طولانی در فضای باز خودداری کنند.

همچنین مدیریت منابع آلاینده ثابت و متحرک در نواحی صنعتی جدی گرفته شود.

این هشدار در سطح زرد صادر شده است؛ سطحی که بر اساس طبقه‌بندی سازمان هواشناسی، به‌معنای آگاهی و اقدام در صورت نیاز و احتمال خسارت نقطه‌ای است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب