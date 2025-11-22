به گزارش خبرنگار ایلنا، اداره‌کل هواشناسی استان البرز با انتشار «هشدار پایداری سطح زرد – شماره ۶» از تداوم شرایط پایدار و افزایش آلاینده‌های جوی در این استان طی روزهای آینده خبر داد.

در این هشدار آمده است: تحلیل الگوهای پیش‌یابی بیانگر شکل‌گیری شرایط پایدار در منطقه البرز مرکزی است که با توجه به افزایش انباشت آلاینده‌ها، از عصر جمعه ۳۰ آبان شروع شده و تا عصر یکشنبه ۲ آذر، کیفیت هوا در مناطق مختلف استان به‌ویژه دشت و نواحی صنعتی کاهش می‌یابد.

بر اساس اعلام هواشناسی، نوع مخاطره شامل افزایش آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا بوده و منطقه اثر هشدار «مناطق دشت و صنعتی استان البرز» عنوان شده است.

هواشناسی البرز در ادامه با اشاره به احتمال افزایش شاخص آلودگی تا محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس، توصیه کرده است که افراد دارای بیماری‌های قلبی و ریوی، سالمندان، کودکان و زنان باردار از فعالیت طولانی در فضای باز خودداری کنند.

همچنین مدیریت منابع آلاینده ثابت و متحرک در نواحی صنعتی جدی گرفته شود.

این هشدار در سطح زرد صادر شده است؛ سطحی که بر اساس طبقه‌بندی سازمان هواشناسی، به‌معنای آگاهی و اقدام در صورت نیاز و احتمال خسارت نقطه‌ای است.

انتهای پیام/