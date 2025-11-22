خبرگزاری کار ایران
فرماندار تکاب:

اداره غله و خدمات بازرگانی نقش اساسی در تأمین نیازهای اصلی مردم دارد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان‌غربی در سفر به تکاب و بازدید از نانوایی‌های این شهرستان، با فرماندار تکاب دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از تکاب، امید زینالی‌اصل مدیرکل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان‌غربی که به منظور نظارت بر کیفیت آرد و نان و بازدید از نانوایی‌های سطح شهر به تکاب سفر کرده بود، با محمد نیکنام فرماندار تکاب دیدار کرد.

محمد نیکنام،فرماندار تکاب در این دیدار با اشاره به اهمیت نان در سبد غذایی مردم گفت:اداره غله و خدمات بازرگانی نقش اساسی و استراتژیک در تأمین یکی از نیازهای اصلی شهروندان دارد.

وی با قدردانی از تلاش‌های علی شکری مدیر اداره غله تکاب در ساماندهی چرخه تأمین و توزیع آرد و نان افزود:اقدامات وی در تضمین امنیت غذایی مردم شهرستان قابل تقدیر است.

نیکنام همچنین بر نقش مهم نانوایان در تأمین نان سفره‌های مردم تأکید کرد و خواستار رفع موانع و تسهیل‌گری هرچه بیشتر در فعالیت آنان شد.

در ادامه این نشست، زینالی اصل،مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان با بیان اینکه آرد و نان نقشی استراتژیک در زندگی مردم دارند، گفت: «برای روستاهای صعب‌العبوری که فاقد نانوایی هستند، آرد خام تخصیص داده می‌شود.

وی همچنین دستور داد به نانوایی‌های پرتردد سطح شهر آرد ترمیمی اختصاص یابد.

زینالی‌اصل درباره دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها نیز گفت:رای پرداخت وام بهسازی نانوایی‌ها و خرید تجهیزات دوگانه‌سوز، هماهنگی لازم با بانک سپه انجام خواهد شد.

در پایان این دیدار، مدیرکل غله استان به همراه مدیر اداره غله تکاب از برخی نانوایی‌های سطح شهر بازدید کرد. زینالی‌اصل هدف از این بازدیدها را بررسی میدانی روند تولید نان، کیفیت آرد مصرفی و گفت‌وگو مستقیم با نانوایان برای شنیدن مشکلات و دغدغه‌های آنان عنوان کرد.

