به گزارش خبرنگار ایلنا، رویداد رسانه‌ای «طنین» در دفتر بسیج رسانه آذربایجان غربی برگزار شد و جمعی از بانوان کارآفرین و خبرنگاران در فضایی صمیمی به گفت‌وگو با دو بانوی نخبه استان پرداختند، زنانی که در سطح ملی و بین‌المللی موفق به کسب افتخارات علمی شده‌اند.

تعادل نقش‌های خانوادگی و حرفه‌ای، مهم‌ترین دغدغه زنان شاغل

در این برنامه، نازآفرین قاسم‌زاده، متخصص اخلاق پزشکی و استاد دانشگاه ارومیه، با اشاره به دشواری‌های پیش روی مادران شاغل گفت: «سال‌ها تلاش کردم میان مسئولیت‌های مادری و فعالیت حرفه‌ای تعادل برقرار کنم.»

وی با اشاره به پیشنهاد خود درباره افزایش مرخصی زایمان به شش ماه که مورد تصویب قرار گرفته، افزود: این مرخصی می‌تواند فشارهای روانی و جسمی مادران را کاهش داده و بازگشت آنان به محیط کار را با آرامش بیشتری همراه کند.

وی همچنین اجرای طرح ورزش در زمان اداره را یکی از اقدامات مؤثر برای بهبود سلامت بانوان عنوان کرد و گفت این طرح در بسیاری از نقاط کشور اجرا شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.

حجاب، از هویت فردی تا ابزار اعتمادسازی در تعاملات بین‌المللی

قاسم‌زاده در ادامه با تأکید بر اینکه حجاب مانعی برای فعالیت‌های حرفه‌ای او نبوده است، افزود: در سفرهای خارجی، داشتن حجاب موجب افزایش اعتماد و ایجاد ارتباط بهتر شده و توانسته‌ام آن را به عنوان بخشی از هویت فرهنگی زن ایرانی معرفی کنم.

روایت پشتکار در مسیرهای دشوار

دومین میهمان رویداد، رقیه نجف‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه، نیز با بیان مشکلات رفت‌وآمد روزانه از ارومیه به میاندوآب گفت: هیچ‌گونه حمایتی از اطرافیان دریافت نکرده‌ام، اما با وجود سختی مسیر و مسئولیت‌های خانوادگی، مسیر علمی خود را ادامه داده‌ام.

پشتکاری که به موفقیت های بین المللی انجامید

وی با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی خود افزود:تا کنون ۶۰ مقاله و ۷ کتاب تألیف کرده‌ام و موفق به کسب ۶ جایزه نخبگی از بنیاد ملی نخبگان شده‌ام.

نجف‌زاده همچنین از راه‌اندازی نخستین دوره پسادکتری در استان خبر داد و گفت: این دوره با هدف افزایش مهارت و انگیزه پژوهشی دانش‌آموختگان طراحی شده است.

لزوم تقویت حمایت‌های ساختاری از زنان نخبه

سخنان این دو استاد دانشگاه نشان داد زنان نخبه در استان همچنان با چالش‌هایی همچون کمبود حمایت، فشارهای متعدد خانوادگی و دشواری‌های تردد روبه‌رو هستند، مسائلی که ضرورت توجه بیشتر سیاست‌گذاران و نهادهای حمایتی را برجسته می‌کند.

رویداد «طنین» با طرح این روایت‌ها توانست بخشی از واقعیت کمتر دیده‌شده تلاش زنان نخبه آذربایجان غربی را بازتاب دهد، زنانی که با وجود محدودیت‌ها، نقش مهمی در پیشبرد علم و ارتقای جامعه ایفا می‌کنند.

