کمیابی برنج در شوش و کرخه؛ گلایه مردم از توزیع محدود و فقدان نظارت مؤثر
در روزهای اخیر، گزارشهای میدانی و گلایههای شهروندان در شهرستانهای شوش و کرخه از کمیابی انواع برنج حتی برنج پاکستانی افزایش یافته و این موضوع به یکی از دغدغههای جدی خانوارها تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، برنج تنظیم بازار در این دو شهرستان با توزیع قطرهچکانی در فروشگاهها عرضه میشود؛ موضوعی که باعث تشکیل صفهای کوتاهمدت و نارضایتی عمومی شده است.
برخی شهروندان میگویند: قیمت برنج تنظیم بازار در شوش و کرخه تا ۱۰۰ هزار تومان گرانتر از برخی دیگر شهرهای خوزستان عرضه میشود؛ مسئلهای که به باور مردم ناشی از ضعف نظارتهای بازار است.
در حالی که فروشندگان علت کمبود را کاهش سهمیه ارسالی عنوان میکنند، مسئولان شهرستان شوش و کرخه تاکنون در اینباره موضع رسمی اعلام نکردهاند و همین سکوت، ابهامها و انتقادها را افزایش داده است.
شهروندان میگویند: اگر نظارت بر شبکه توزیع تقویت نشود و سهمیه کالای اساسی بهصورت عادلانه تخصیص نیابد، بازار برنج در هفتههای آینده با التهاب بیشتری مواجه خواهد شد.