به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی روز شنبه در حاشیه بازدید از روند مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت چالوس گفت: آتش‌سوزی در بخش‌های قابل توجهی از جنگل‌های الیت چالوس اکنون مهار شده و تنها بخش کوچکی از این جنگل به صورت لکه‌ای در حال سوختن است.

وی با اشاره به اینکه عملیات اطفای حریق در جنگل‌های الیت با تلاش شبانه‌روزی گروه‌های مختلف امدادی و یگان پروازی از هشت هکتار به حدود یک هکتار کاهش یافته بود، افزود: به دلیل وزش باد شدید، آتش دوباره شعله‌ور شده است.

استاندار مازندران تأکید کرد: عملیات اطفای حریق در جنگل روستای الیت مرزن‌آباد از توابع شهرستان چالوس با مشارکت بالگردهای هلال‌احمر و سپاه پاسداران و همچنین به کارگیری تیم‌های تخصصی و گروه‌های مردمی و دوستداران محیط زیست همچنان ادامه دارد.

وی گفت: با به کارگیری چندین فروند بالگرد و استفاده از هواپیماهای آتش‌نشانی، عملیات اطفای آتش در این منطقه به سرعت در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود امروز یا نهایتاً فردا، آتش به طور کامل مهار شود.

این مقام مسوول افزود: هم‌زمان، گروه‌های واکنش سریع یگان حفاظت، نیروهای محلی و داوطلبان مردمی در سطح زمین با تجهیزات انفرادی و دمنده، به مقابله با آتش پرداختند.

آتش‌سوزی جنگل‌های روستای "الیت" مرزن‌آباد در دو مرحله رخ داده است. مرحله نخست در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه به وقوع پیوست و پس از چند روز تلاش نیروهای امدادی، آتش مهار شد. مرحله دوم آتش‌سوزی از روز شنبه هفته گذشته آغاز شده و اکنون وارد پنجمین روز خود شده است.

در مجموع، حدود هشت هکتار از جنگل‌های این منطقه دچار آتش‌سوزی شده بود که با تلاش‌های مستمر نیروهای امدادی و مردمی، آتش در هفت هکتار از این عرصه‌ها خاموش شده است و تنها کمتر از یک هکتار هنوز در حال سوختن است.

گرمای هوا، صعب‌العبور بودن منطقه و انباشت برگ‌ها و لاشه درختان خشک، عواملی هستند که موجب شده‌اند جنگل‌های چالوس از ابتدای هفته گذشته چندین بار دچار آتش‌سوزی شوند.

مازندران دارای دو حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری است، یکی در ساری و دیگری در نوشهر. این استان با وسعتی بیش از ۶۶۰ هزار هکتار جنگل، مرتع و سواحل، ۲۸ درصد از مساحت خود را تحت پوشش دارد و شهرستان‌های نور، نوشهر، چالوس، عباس‌آباد، تنکابن، رامسر و کلاردشت از نظر حوزه منابع طبیعی زیر پوشش اداره کل منابع طبیعی استان مازندران - نوشهر هستند.

