مصدومیت ۲۵ همیار طبیعت در آتش‌سوزی جنگل‌های چالوس

مصدومیت ۲۵ همیار طبیعت در آتش‌سوزی جنگل‌های چالوس
استاندار مازندران با بیان اینکه اولویت اصلی در اطفای آتش، حفظ جان نیروهای امدادی و مردم است، اعلام کرد: در روزهای گذشته ۲۵ همیار طبیعت در جریان مهار آتش‌سوزی جنگل‌های چالوس مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی روز شنبه در حاشیه بازدید از روند مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت چالوس گفت: آتش‌سوزی در بخش‌های قابل توجهی از جنگل‌های الیت چالوس اکنون مهار شده و تنها بخش کوچکی از این جنگل به صورت لکه‌ای در حال سوختن است.

وی با اشاره به اینکه عملیات اطفای حریق در جنگل‌های الیت با تلاش شبانه‌روزی گروه‌های مختلف امدادی و یگان پروازی از هشت هکتار به حدود یک هکتار کاهش یافته بود، افزود: به دلیل وزش باد شدید، آتش دوباره شعله‌ور شده است.

استاندار مازندران تأکید کرد: عملیات اطفای حریق در جنگل روستای الیت مرزن‌آباد از توابع شهرستان چالوس با مشارکت بالگردهای هلال‌احمر و سپاه پاسداران و همچنین به کارگیری تیم‌های تخصصی و گروه‌های مردمی و دوستداران محیط زیست همچنان ادامه دارد.

وی گفت: با به کارگیری چندین فروند بالگرد و استفاده از هواپیماهای آتش‌نشانی، عملیات اطفای آتش در این منطقه به سرعت در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود امروز یا نهایتاً فردا، آتش به طور کامل مهار شود.

این مقام مسوول افزود: هم‌زمان، گروه‌های واکنش سریع یگان حفاظت، نیروهای محلی و داوطلبان مردمی در سطح زمین با تجهیزات انفرادی و دمنده، به مقابله با آتش پرداختند.

آتش‌سوزی جنگل‌های روستای "الیت" مرزن‌آباد در دو مرحله رخ داده است. مرحله نخست در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه به وقوع پیوست و پس از چند روز تلاش نیروهای امدادی، آتش مهار شد. مرحله دوم آتش‌سوزی از روز شنبه هفته گذشته آغاز شده و اکنون وارد پنجمین روز خود شده است.

در مجموع، حدود هشت هکتار از جنگل‌های این منطقه دچار آتش‌سوزی شده بود که با تلاش‌های مستمر نیروهای امدادی و مردمی، آتش در هفت هکتار از این عرصه‌ها خاموش شده است و تنها کمتر از یک هکتار هنوز در حال سوختن است.

گرمای هوا، صعب‌العبور بودن منطقه و انباشت برگ‌ها و لاشه درختان خشک، عواملی هستند که موجب شده‌اند جنگل‌های چالوس از ابتدای هفته گذشته چندین بار دچار آتش‌سوزی شوند.

مازندران دارای دو حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری است، یکی در ساری و دیگری در نوشهر. این استان با وسعتی بیش از ۶۶۰ هزار هکتار جنگل، مرتع و سواحل، ۲۸ درصد از مساحت خود را تحت پوشش دارد و شهرستان‌های نور، نوشهر، چالوس، عباس‌آباد، تنکابن، رامسر و کلاردشت از نظر حوزه منابع طبیعی زیر پوشش اداره کل منابع طبیعی استان مازندران - نوشهر هستند.

