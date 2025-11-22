دستگیری سه عامل مجروحیت یک جوان با سلاح گرم در الیگودرز

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی اسدالهی روز شنبه یکم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر انتقال یک جوان مجروح توسط دو نفر به بیمارستان، مأموران بلافاصله در محل حاضر شدند و افرادی را که مجروح را به بیمارستان رسانده بودند، شناسایی و بازداشت کردند.

وی افزود: فرد مجروح هم‌اکنون تحت مراقبت پزشکی قرار دارد و وضعیت او توسط تیم درمانی در حال پیگیری است.

فرمانده انتظامی الیگودرز خاطرنشان کرد: مأموران ضمن حضور در صحنه حادثه، یک قبضه سلاح وینچستر به‌همراه تعدادی فشنگ کشف کردند. با انجام تحقیقات تکمیلی، مالک سلاح نیز شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ اسدالهی با بیان اینکه بررسی انگیزه و جزئیات دقیق وقوع حادثه در پلیس آگاهی ادامه دارد، تأکید کرد: پس از تکمیل تحقیقات، اطلاعات تکمیلی به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

وی در پایان با هشدار نسبت به نگهداری و حمل سلاح‌های غیرمجاز افزود: استفاده از سلاح غیرمجاز علاوه بر پیامدهای قانونی سنگین، می‌تواند زمینه‌ساز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیری شود. پلیس با هرگونه تخلف در این زمینه با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/