یک مسئول انتظامی خبر داد؛
دستگیری سه عامل مجروحیت یک جوان با سلاح گرم در الیگودرز
فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز از دستگیری سه نفر در پی مجروحیت یک جوان بر اثر شلیک سلاح گرم خبر داد و اعلام کرد که تحقیقات درخصوص جزئیات این حادثه همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ علی اسدالهی روز شنبه یکم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: پس از اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر انتقال یک جوان مجروح توسط دو نفر به بیمارستان، مأموران بلافاصله در محل حاضر شدند و افرادی را که مجروح را به بیمارستان رسانده بودند، شناسایی و بازداشت کردند.
وی افزود: فرد مجروح هماکنون تحت مراقبت پزشکی قرار دارد و وضعیت او توسط تیم درمانی در حال پیگیری است.
فرمانده انتظامی الیگودرز خاطرنشان کرد: مأموران ضمن حضور در صحنه حادثه، یک قبضه سلاح وینچستر بههمراه تعدادی فشنگ کشف کردند. با انجام تحقیقات تکمیلی، مالک سلاح نیز شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ اسدالهی با بیان اینکه بررسی انگیزه و جزئیات دقیق وقوع حادثه در پلیس آگاهی ادامه دارد، تأکید کرد: پس از تکمیل تحقیقات، اطلاعات تکمیلی بهصورت رسمی اعلام خواهد شد.
وی در پایان با هشدار نسبت به نگهداری و حمل سلاحهای غیرمجاز افزود: استفاده از سلاح غیرمجاز علاوه بر پیامدهای قانونی سنگین، میتواند زمینهساز حوادث تلخ و جبرانناپذیری شود. پلیس با هرگونه تخلف در این زمینه با قاطعیت برخورد خواهد کرد.