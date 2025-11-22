اعزام دو هواپیمای ایلوشین ۴۰ تنی برای انجام عملیات همزمان اطفای حریق از صبح فردا/تعداد بالگردها به ۷ فروند رسید
استاندار مازندران از آغاز بهکار دو هواپیمای ایلوشن با ظرفیت ۴۰ تن آب از فردا خبر داد و تأکید کرد که این اقدام، توان عملیات اطفای حریق جنگلهای مرزنآباد را بهطور چشمگیری ارتقا خواهد داد.
به گزارش ایلنا، مهدی یونسی، استاندار مازندران اعلام کرد: با هماهنگیهای صورتگرفته و پیگیریهای مستمر، دو فروند هواپیمای ایلوشین مجهز به ظرفیت حمل ۴۰ تن آب از فردا وارد عملیات خواهند شد.
وی افزود: این اقدام میتواند روند مهار آتشسوزی جنگلهای مرزنآباد را سرعت بخشیده و توان نیروهای امدادی را در کنترل شعلهها افزایش دهد.
مقام عالی دولت در مازندران افزود: حضور این هواپیماها در کنار بالگردهای فعال در منطقه، نشاندهنده عزم جدی مدیریت استان و دستگاههای مسئول برای حفاظت از جنگلهای ارزشمند مازندران است. با این سطح از تجهیزات و همکاری گسترده نیروهای امدادی، چشمانداز مهار کامل آتشسوزی روشنتر از گذشته خواهد بود.