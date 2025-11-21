رئیس سازمان حفاظت محیطزیست:
رایزنیهای بینالمللی برای خاموش کردن آتشسوزی جنگلهای الیت چالوس؛ ترکیه کمک میکند
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست از رایزنیهای بینالمللی برای جلب کمک در خاموش کردن آتشسوزی جنگلهای الیت چالوس خبر داد و گفت: فردا دو هواپیما و یک بالگرد از ترکیه به منطقه اعزام خواهند شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، شینا انصاری با اشاره به احتمال گسترش آتش در جنگلهای الیت چالوس از رایزنیهای بینالمللی برای دریافت کمکهای فوری جهت خاموش کردن آتشسوزی در این منطقه خبر داد.
انصاری افزود: طبق هماهنگیهای انجامشده، فردا دو فروند هواپیما و یک بالگرد همراه با هشت نفر از نیروهای متخصص از ترکیه به منطقه آتشسوزی اعزام خواهند شد.
وی از پیگیریهای مستمر وزیر امور خارجه قدردانی کرد و گفت: همراهی و همدلی مردم منطقه به ویژه استاندار مازندران، در کنترل وضعیت بحرانی و جلوگیری از گسترش آتش بسیار مؤثر بوده است و ما قدردان تلاشهای این عزیزان هستیم.
آتشسوزی گستردهای که از هفته گذشته بخشهایی از جنگلهای الیت چالوس را درگیر کرده همچنان ادامه دارد. نیروهای محیطزیست، منابع طبیعی، مردم محلی و گروههای داوطلب با استفاده از بالگرد و تلاش شبانهروزی در تلاش برای مهار کامل این آتشسوزی هستند.
