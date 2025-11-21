به گزارش ایلنا، استاندار مازندران در این جلسه با بیان اینکه در شرایط سخت، همبستگی و همدلی بین مردم و نیروهای مختلف به وضوح مشاهده می‌شود، گفت: «همه کنار هم ایستادند؛ از هلال‌احمر و ورزشکاران تا دوستداران محیط‌زیست و نیروهای بومی. این وفاق و همکاری برای حفاظت از طبیعت مثال‌زدنی است.

مهدی یونسی افزود: بیش از ۴۰۰ نفر از نیروهای مختلف در خط مقدم حضور دارند و با وجود شرایط دشوار منطقه شامل خشکسالی، شیب تند، ارتفاع زیاد و صعب‌العبور بودن، تلاش‌ها برای مهار آتش ادامه دارد. همچنین، ۵ بالگرد و یک هواپیمای ایلوشن به منطقه اعزام شده‌اند و طبق پیش‌بینی‌ها، این اقدامات به مهار سریع‌تر آتش کمک خواهد کرد.

این اقدامات مشترک به‌ویژه در شرایط سخت جغرافیایی و اقلیمی منطقه، امیدی تازه برای کاهش خسارات و جلوگیری از گسترش آتش فراهم کرده است.

