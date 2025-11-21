خبرگزاری کار ایران
همدلی بزرگ در مازندران برای حفاظت از طبیعت:

۵ بالگرد و یک هواپیما در آتش‌سوزی مرزن‌آباد وارد عمل شدند

کد خبر : 1717132
لینک کوتاه کپی شد.

جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران به ریاست استاندار مازندران در روستای الیت بخش مرزن‌آباد شهرستان چالوس برگزار شد تا آخرین وضعیت آتش‌سوزی گسترده در منطقه بررسی شود.

به گزارش ایلنا، استاندار مازندران در این جلسه با بیان اینکه در شرایط سخت، همبستگی و همدلی بین مردم و نیروهای مختلف به وضوح مشاهده می‌شود، گفت: «همه کنار هم ایستادند؛ از هلال‌احمر و ورزشکاران تا دوستداران محیط‌زیست و نیروهای بومی. این وفاق و همکاری برای حفاظت از طبیعت مثال‌زدنی است.

مهدی یونسی افزود: بیش از ۴۰۰ نفر از نیروهای مختلف در خط مقدم حضور دارند و با وجود شرایط دشوار منطقه شامل خشکسالی، شیب تند، ارتفاع زیاد و صعب‌العبور بودن، تلاش‌ها برای مهار آتش ادامه دارد. همچنین، ۵ بالگرد و یک هواپیمای ایلوشن به منطقه اعزام شده‌اند و طبق پیش‌بینی‌ها، این اقدامات به مهار سریع‌تر آتش کمک خواهد کرد.

این اقدامات مشترک به‌ویژه در شرایط سخت جغرافیایی و اقلیمی منطقه، امیدی تازه برای کاهش خسارات و جلوگیری از گسترش آتش فراهم کرده است.

