خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون سیاسی استاندار فارس هشدار داد؛

حذف سلیقه‌ای داوطلبان انتخابات منجر به کاهش مشارکت می شود

حذف سلیقه‌ای داوطلبان انتخابات منجر به کاهش مشارکت می شود
کد خبر : 1717115
لینک کوتاه کپی شد.

باید بستر حضور همه جریان‌های سیاسی فراهم شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس با اشاره به جایگاه ویژه کلان‌شهر شیراز در معادلات سیاسی، اجتماعی و امنیتی استان،گفت: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد مسائل استان به شیراز و شهرستان آن مربوط می‌شود و این امر، حساسیت و اهمیت مدیریت انتخابات در این حوزه را دوچندان می‌کند.

به گزارش ایلنا، حجت‌ اله رضایی  در جلسه ستاد انتخابات استان  با تقسیم سخنان خود به دو بخش تحلیلی و اجرایی، به تبیین چالش‌های نظام انتخاباتی کشور و استان فارس پرداخت و گفت: سیاست‌های کلان داخلی و خارجی که در چارچوب قانون اساسی اتخاذ می‌شود، بستر تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی را شکل می‌دهد. 

رضایی افزود: اصل هفتم قانون اساسی، مبنای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است که در استان فارس به‌صورت تک‌انتخاباتی برگزار می‌شود؛ موضوعی که به‌عنوان یک مزیت ، امکان تمرکز بیشتر بر فرآیند اجرا را فراهم می‌سازد.

وی  با اشاره به برگزاری تمام‌الکترونیک انتخابات شوراها برای نخستین‌بار در کشور، از آمادگی استان فارس برای اجرای این شیوه خبر داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس با اشاره به افزایش جمعیت باغ‌شهرها و حضور گسترده شهروندان شیرازی در این مناطق در روزهای تعطیل، بر لزوم پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم برای مشارکت این افراد در انتخابات تأکید کرد.

وی همچنین به تغییرات جدید در روند رسیدگی به شکایات داوطلبان اشاره کرد و گفت: در قانون جدید، رسیدگی به شکایات در سطح استان نهایی می‌شود و امکان ارجاع به هیئت مرکزی در تهران حذف شده است؛ موضوعی که می‌تواند هم مزیت و هم چالش تلقی شود و نیازمند دقت بیشتر در بررسی صلاحیت‌هاست.

رضایی به موضوع اعمال ماده ۹۰ قانون انتخابات شوراها پرداخت و خواستار اقدام شهرداری‌ها برای ارائه لوایح بودجه‌ای به شوراها جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز شد.

رئیس ستاد انتخابات استان فارس، با تحلیل فضای سیاسی شیراز، پیش‌بینی کرد که جریان‌های سیاسی مختلف از جمله اصلاح‌طلبان، اصول‌گرایان، اعتدال‌گرایان و گروه‌های مستقل، با لیست‌های متعدد وارد رقابت خواهند شد. 

رضایی تأکید کرد: باید بستر حضور همه جریان‌های سیاسی فراهم شود و نگاه نظام در بررسی صلاحیت‌ها، نگاهی باز و قانونی باشد تا از آسیب به سرمایه اجتماعی جلوگیری شود.

وی با اشاره به تجربه‌های گذشته در رد صلاحیت‌ها، هشدار داد: حذف بی‌مبنای داوطلبان می‌تواند منجر به کاهش مشارکت و تضعیف امنیت ملی شود. 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس خاطرنشان کرد: ملاک بررسی صلاحیت‌ها باید قانون و مستندات معتبر باشد و مطابق شرع اسلام، آرمان‌های انقلاب و اندیشه‌ها امام راحل و منویات مقام معظم رهبری باید اصل بر حفظ حرمت و آبروی افراد باشد و خرد جمعی و مصالح اجتماعی مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.

رضایی با بیان این که حفظ سرمایه‌اجتماعی نظام از مهمترین مسائل پیش رو است، تأکید کرد: حفظ آبروی افراد در اولویت است .

در پایان، معاون سیاسی استانداری فارس بر ضرورت حضور نمایندگان همه جریان‌های سیاسی در هیئت‌های اجرایی و نظارت تأکید کرد و گفت: این اقدام به ویژه در کلان‌شهر شیراز می‌تواند ضریب امنیت و اعتماد عمومی به انتخابات را افزایش دهد، به‌ویژه در شیراز که در دوره گذشته با چالش‌هایی در حوزه اجرایی مواجه بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب