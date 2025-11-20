تلف شدن توله پلنگ ایرانی در بشاگرد / اعزام فوری تیم محیط زیست پس از گزارش جوامع محلی

به گزارش ایلنا از بندرعباس، با دریافت این گزارش، تیم اعزامی اداره حفاظت محیط زیست بشاگرد بلافاصله به محل اعلام شده اعزام شد. این تیم در ساعت حدود ۱۰:۳۰ با توله پلنگی بسیار ضعیف، بی‌حال و دارای علائم حیاتی ناپایدار مواجه شد. به دلیل شدت ضعف جسمانی، زنده‌گیری حیوان بدون نیاز به بیهوشی انجام شد و توله پلنگ برای دریافت اقدامات درمانی فوری به مرکز شهرستان منتقل گردید.

با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته تحت نظارت دامپزشک و رسیدگی‌های لازم، توله پلنگ که سن آن ۴ تا ۶ ماه تخمین زده شده بود، متأسفانه تلف شد. لاشه این حیوان برای بررسی دقیق علت مرگ به بندرعباس ارسال شد. شواهد اولیه از جمله کم‌وزنی، بی‌آبی بدن و ضعف شدید نشان می‌دهد این توله احتمالاً به دلیلی از مادر جدا شده و در پی گرسنگی و تحلیل جسمانی شدید دچار مرگ شده است.

توله پلنگ‌ها تا حدود ۱۸ ماهگی وابستگی کامل به مادر دارند و جدا شدن زودهنگام می‌تواند به سرعت منجر به ضعف و ناتوانی شود.

پلنگ ایرانی از گونه‌های در معرض خطر انقراض و تحت حمایت سازمان حفاظت محیط زیست است و در ارتفاعات استان هرمزگان، به‌ویژه شهرستان‌های شرقی، پراکندگی دارد.

در پایان، اداره حفاظت محیط زیست بشاگرد از همکاری و همراهی فرمانده محترم نیروی انتظامی، یگان امداد نیروی انتظامی شهرستان، دامپزشکی، کادر بیمارستان شهرستان بشاگرد و جوامع محلی منطقه قدردانی نمود.

انتهای پیام/