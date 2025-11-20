به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مسعود پزشکیان امشب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیمای مرکز قزوین مشارکت بخش خصوصی و رفع موانع تولید را کلید غلبه بر مشکلات اقتصادی خواند و گفت: ۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی برای اجرای طرح‌های اقتصادی و عمرانی استان اختصاص یافته است.

وی از انعقاد توافق‌های ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی با بخش خصوصی در این استان خبر داد و افزود: تأمین پایدار آب و انرژی پارادایم اصلی توسعه همه‌جانبه در دولت چهاردهم هستند و باید متوجه باشیم که کارآفرینان و صنعتگران می‌توانند بر تمام ناملایمات اقتصادی غلبه کنند، به شرطی که ما موانع را از سر راهشان برداریم، گفت: ما مصممیم که این موانع را برداریم.

رئیس جمهور با ابراز خوشحالی عمیق از گزارش‌های نهضت مدرسه‌سازی، به اقدامات خیرخواهانه مانند مشارکت یک بانوی خیر که هزار نفر از اهالی یک شهر ۵ هزار نفری را در احداث مدرسه مشارکت داده بود، اشاره کرد و گفت: نمونه‌های برجسته‌ای چون اهدای گوشواره‌های یک پیرزن و هدیه سفر زیارتی یک پیرمرد نماد بزرگواری مردم است.

پزشکیان اضافه کرد: ۳۵ تولیدکننده با نیتی خیرخواهانه و فراتر از مسئولیت اجتماعی متعهد به احداث ۳۵ مدرسه جدید شده‌اند که حجم سرمایه‌گذاری این طرح نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی به تصویب و اجرای پروژه‌های حیاتی برای رفع چالش‌های زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: توافقنامه‌ای برای انتقال آب از طالقان به قزوین و روستاهای اطراف منعقد شده است. بودجه این پروژه ملی ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده که مراحل کارسازی اعتبار آن انجام شده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه در حوزه انرژی، قرارداد احداث ۳ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید منعقد شده و ۶۰ مگاوات در آستانه وارد مدار شدن است، گفت: در آینده نزدیک، مصرف گاز خانگی به تدریج کاهش یافته و برق جایگزین آن می‌شود تا گاز به صنعت اختصاص یابد.

پزشکیان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بهداشت و درمان قزوین، که جزو استان‌های کمتر برخوردار است، گفت: اعتباری حدود ۴ هزار میلیارد تومان صرفاً برای تکمیل پروژه‌های بیمارستانی نیمه‌تمام در استان تخصیص یافته است. همچنین بیمارستان‌های ۱۰۰۰ تختخوابی و ۱۲۰ تختخوابی قزوین در حال تکمیل هستند و پیش بینی می‌شود سال آینده به بهره‌برداری برسند.

وی ادامه داد: همچنین طرح «منطقه سلامت» با هدف جذب بیماران از خارج از کشور و با سرمایه‌گذاری عمده بخش خصوصی در حال طراحی است تا قزوین به قطب پزشکی تبدیل شود.

رئیس جمهور با اشاره به نرخ بیکاری ۴.۴ درصدی قزوین، این رقم را پایین‌تر از میانگین کشوری دانست و گفت: وفاق و انسجام ملی بین تمام جناح‌ها و نهادهای سیاسی در استان قزوین ایجاد شده و این فضای همدلانه بستر لازم برای اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌های بزرگ توسعه را فراهم کرده است.

انتهای پیام/