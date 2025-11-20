خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار البرز:

پایش مستمر واحدهای اقتصادی و حمایت از کارکنان ضروری است/مدیریت هوشمند در شرایط تحریم، مسیر توسعه استان را تضمین می‌کند

پایش مستمر واحدهای اقتصادی و حمایت از کارکنان ضروری است/مدیریت هوشمند در شرایط تحریم، مسیر توسعه استان را تضمین می‌کند
کد خبر : 1716929
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار البرز در نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با فعالان اقتصادی و مدیران درمانی استان، بر ضرورت پایش مستمر واحدهای اقتصادی و تأمین رفاه کارکنان تأکید کرد و گفت که دولت با همکاری دستگاه‌های مرتبط تلاش می‌کند مشکلات مالی و درمانی کارکنان رفع شود.

به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی در این نشست که روز پنجشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۴ در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت مدیریت اجتماعی و اقتصادی واحدهای تولیدی، اظهار داشت: پایش دقیق و مستمر واحدهای اقتصادی، شناسایی مشکلات و حل آن‌ها با همکاری دولت و نهادهای مرتبط، از اولویت‌های ما است.

وی افزود که بخش‌های مختلف اقتصادی استان با چالش‌های متنوعی مواجه هستند که نیازمند رسیدگی فوری است و تصریح کرد: به طور قطع رویکرد دولت حل موانع و مشکلات فعالان اقتصادی و تسهیل فرآیندها است.

استاندار البرز همچنین به اهمیت همکاری سازمان‌های بیمه‌ای و درمانی اشاره کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه‌های درمانی موظفند به‌طور همزمان حمایت مالی و درمانی کارکنان را دنبال کنند تا فشار بر واحدهای اقتصادی کاهش یابد.

عبداللهی با یادآوری شرایط تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های موجود، تأکید کرد که مدیریت هوشمند و برنامه‌ریزی دقیق در این شرایط می‌تواند رشد اقتصادی و حفظ اشتغال را تضمین کند و افزود: ما باید با تعامل و همراهی فعالان اقتصادی، مدیران و کارکنان، زمینه توسعه و ارتقای بخش اقتصادی استان را فراهم کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب