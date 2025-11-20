استاندار البرز:
پایش مستمر واحدهای اقتصادی و حمایت از کارکنان ضروری است/مدیریت هوشمند در شرایط تحریم، مسیر توسعه استان را تضمین میکند
استاندار البرز در نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با فعالان اقتصادی و مدیران درمانی استان، بر ضرورت پایش مستمر واحدهای اقتصادی و تأمین رفاه کارکنان تأکید کرد و گفت که دولت با همکاری دستگاههای مرتبط تلاش میکند مشکلات مالی و درمانی کارکنان رفع شود.
به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی در این نشست که روز پنجشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۴ در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت مدیریت اجتماعی و اقتصادی واحدهای تولیدی، اظهار داشت: پایش دقیق و مستمر واحدهای اقتصادی، شناسایی مشکلات و حل آنها با همکاری دولت و نهادهای مرتبط، از اولویتهای ما است.
وی افزود که بخشهای مختلف اقتصادی استان با چالشهای متنوعی مواجه هستند که نیازمند رسیدگی فوری است و تصریح کرد: به طور قطع رویکرد دولت حل موانع و مشکلات فعالان اقتصادی و تسهیل فرآیندها است.
استاندار البرز همچنین به اهمیت همکاری سازمانهای بیمهای و درمانی اشاره کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی و دستگاههای درمانی موظفند بهطور همزمان حمایت مالی و درمانی کارکنان را دنبال کنند تا فشار بر واحدهای اقتصادی کاهش یابد.
عبداللهی با یادآوری شرایط تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای موجود، تأکید کرد که مدیریت هوشمند و برنامهریزی دقیق در این شرایط میتواند رشد اقتصادی و حفظ اشتغال را تضمین کند و افزود: ما باید با تعامل و همراهی فعالان اقتصادی، مدیران و کارکنان، زمینه توسعه و ارتقای بخش اقتصادی استان را فراهم کنیم.