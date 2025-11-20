به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی در این نشست که روز پنجشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۴ در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت مدیریت اجتماعی و اقتصادی واحدهای تولیدی، اظهار داشت: پایش دقیق و مستمر واحدهای اقتصادی، شناسایی مشکلات و حل آن‌ها با همکاری دولت و نهادهای مرتبط، از اولویت‌های ما است.

وی افزود که بخش‌های مختلف اقتصادی استان با چالش‌های متنوعی مواجه هستند که نیازمند رسیدگی فوری است و تصریح کرد: به طور قطع رویکرد دولت حل موانع و مشکلات فعالان اقتصادی و تسهیل فرآیندها است.

استاندار البرز همچنین به اهمیت همکاری سازمان‌های بیمه‌ای و درمانی اشاره کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه‌های درمانی موظفند به‌طور همزمان حمایت مالی و درمانی کارکنان را دنبال کنند تا فشار بر واحدهای اقتصادی کاهش یابد.

عبداللهی با یادآوری شرایط تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های موجود، تأکید کرد که مدیریت هوشمند و برنامه‌ریزی دقیق در این شرایط می‌تواند رشد اقتصادی و حفظ اشتغال را تضمین کند و افزود: ما باید با تعامل و همراهی فعالان اقتصادی، مدیران و کارکنان، زمینه توسعه و ارتقای بخش اقتصادی استان را فراهم کنیم.

