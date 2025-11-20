به گزارش ایلنا از البرز، احمد میدری با تأکید بر اهمیت دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی صاحبان صنایع و بیمارستانی استان گفت: در این نشست مجموعه‌ای از مسائل حوزه تأمین اجتماعی مطرح شد و مطالبات معوق بیمارستان‌های بخش خصوصی از سازمان نیز مورد بررسی قرار گرفت. مشکلات مطرح‌شده کاملاً درست و قابل پیگیری است.

میدری افزود: با جمع‌بندی استاندار مقرر شد جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان تأمین اجتماعی، کارآفرینان و مدیران بیمارستان‌های خصوصی البرز برگزار شود تا علاوه بر مسائل ملی، مشکلات مشخص استان در دو حوزه بیمه و درمان با سرعت بیشتری رفع شود.

وزیر تعاون همچنین به موضوع مسکن کارگری اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور بر ساخت مسکن کارگری تأکید ویژه دارند و ما امروز شاهد آغاز عملیات اولین پروژه در البرز بودیم.

وی افزود: البرز در بخش صنعت بسیار فعال است و کارآفرینان اعلام کردند که برای توسعه مسکن کارگری آماده همکاری هستند.

میدری با بیان اینکه البرز به دلیل موج سریع مهاجرت، با کمبود زمین مواجه است، افزود: در برخی استان‌ها مانند یزد و هرمزگان زمین‌های دولتی کافی برای اجرای طرح فراهم بود، اما در البرز این محدودیت وجود دارد. با این حال شهرداری و استانداری پیگیر تأمین زمین هستند و وزارت تعاون نیز هر اقدامی از دستش برآید انجام خواهد داد.

