3 هزار میلیارد تومان هزینه درمان بیمه شدگان در استان همدان

به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، حسن عروتی موفق در مراسمی که به مناسبت سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه علمی و کاربردی خانه کارگر برگزار شد گفت: تصویب قانون کار یادآور یکی از بنیادی‌ترین دستاوردهای حقوقی و اجتماعی کشور در حمایت از نیروی کار و صیانت از کرامت انسانی کارگران است.

عروتی موفق با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بیمه‌ای، از برنامه‌های مجموعه درمان برای کاهش بروکراسی، تسهیل خدمات و حمایت همه‌جانبه از بیمه‌شدگان سخن گفت.

عروتی موفق گفت: بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به 1000 هزار میلیارد تومان رسیده است و افزود: بخاطر جنگ 12 روزه 20 هزار میلیارد تومان کاهش وصول حق بیمه داشتیم.

مدیردرمان تامین اجتماعی استان همدان با اشاره به ارائه خدمات درمانی به ۸۳۰ هزار بیمه‌شده در سطح استان، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی به دو شیوه مراکز ملکی و درمان غیرمستقیم خدمات ارائه می‌دهد. در حال حاضر دو بیمارستان و هفت مرکز سرپایی تحت پوشش داریم و سال گذشته بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از خدمات مراکز ما بهره‌مند شدند.

وی افزود: بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به داروخانه‌ها مراجعه کرده‌اند، 260 هزار نفر از خدمات آزمایشگاهی، 72 هزار نفر به کلینیک مامایی، ۳۳ هزار نفراز خدمات بستری و 260 هزار نفر از خدمات آزمایشگاهی استفاده کردند.

عروتی موفق بااشاره به اینکه بیمارستان آتیه روزانه به 2 هزار و 500 نفر خدمات ارائه می دهد افزود: آمار زایمان طبیعی در بیمارستان آتیه هزار نفر از بیمارستان تخصصی زایمان فاطمیه بیشتر است این آمار بدلیل رایگان بودن و همچنین خدمات بسیار خوبی است که به بیماران ارائه می شود.

عروتی موفق از حضور ۲۴ ساعته متخصصان زنان، بیهوشی و اطفال در دو بیمارستان تأمین اجتماعی استان خبر داد و افزود: این طرح بازخورد بسیار مثبتی داشته و در حال حاضر رتبه نخست زایمان طبیعی در استان را در اختیار داریم. وی اضافه کرد: استان‌های کرمانشاه، کردستان و لرستان نیز برای انجام زایمان به مراکز ما مراجعه می‌کنند.

عروتی گفت: 11 هزار نفر از خدمات ام.آر. آی استفاده کردند در حالیکه اگر این خدمت به صورت آزاد و بیرون از مجموعه دریافت می شد هر نفر باید ۴۰ تا ۵۰ میلیون ریال از جیب پرداخت می کردند.

وی با اشاره به دو چالش اصلی حوزه درمان، گفت: یکی از چالش‌های ما عدم تناسب بین عرضه و تقاضاست.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان همدان یادآوری کرد: یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر سال گذشته با مراجعه به مراکز تامین اجتماعی خدمات سرپایی دریافت کردند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان همدان گفت: با بیش از 1300 مرکز تشخیصی و درمانی طرف قرارداد هستیم.

وی حفظ کرامت مراجعان را از اولویت‌های مهم حوزه درمان دانست و افزود: براساس نظرسنجی‌های انجام‌شده، میزان رضایتمندی مراجعان به ۸۵ درصد رسیده است و تلاش می‌کنیم این رقم را افزایش دهیم.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان همدان با اشاره به توجه ویژه به بیماران سالمند، گفت: پنج بیماری مزمن شامل دیابت، فشار خون، بیماری‌های اعصاب و روان، قلبی و تیروئید به‌عنوان بیماری‌های هدف در این طرح تعریف شده و برای بیماران دارای این شرایط پرونده تشکیل شده و خدمات مستمر دریافت می‌کنند.

وی با تأکید بر کیفیت خدمات درمانی گفت: در تأمین تجهیزات و امکانات بیمارستانی، هیچ‌گونه ملاحظه‌ای برای استفاده از اقلام با کیفیت پایین صورت نگرفته و همواره سعی شده به‌روزترین و بهترین تجهیزات برای بیماران فراهم شود تا خدمات با بالاترین استاندارد ارائه شود.

عروتی موفق در مورد کمسیون های پزشکی گفت: کمیسیون‌های پزشکی، مراجعه‌کنندگانی با شرایط خاص دارند و با تشکیل جلسات تخصصی تلاش می‌کنند از منافع بیمه‌شدگان و منابع سازمان تأمین‌اجتماعی صیانت کنند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان همدان تاکید کرد در کمیسیون های پزشکی باید عدالت رعایت شود نه حقی از سازمان ضایع شود و نه حقی از بیمار.

عروتی موفق اظهار داشت: در سال گذشته 12 هزار رای در سطح کشور صادر شده که هر رای بین 10 تا 12 میلیارد تومان برای سازمان هزینه داشته در استان همدان در سال گذشته 574 نفر از کارافتاده داشتیم و درخواست استراحت پزشکی 350 هزار روز داشتیم که 270 هزار روز تایید شد.

