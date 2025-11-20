3 هزار میلیارد تومان هزینه درمان بیمه شدگان دراستان همدان

به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، حسن عروتی موفق در مراسمی که به مناسبت سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه علمی و کاربردی خانه کارگر برگزار شد گفت: تصویب قانون کار یادآور یکی از بنیادی‌ترین دستاوردهای حقوقی و اجتماعی کشور در حمایت از نیروی کار و صیانت از کرامت انسانی کارگران است.

عروتی موفق اظهار داشت:سازمان تامین اجتماعی با بیش از ۵۳میلیون نفر بیمه شده بزرگترین سازمان بیمه گر و بزرگتری نهاد عمومی غیر دولتی کشور میباشد و افزود:سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین خریدار خدمات درمانی در سطح کشور میباشد.

وی تاکید کرد:سازمان تامین اجتماعی بعد از وزارت بهداشت با ۴۲۰ مرکز درمانی بستری و سرپایی دومین تولید کننده درمان کشور میباشد ودر سطح استان وظیفه پوشش درمانی ۸۳۰ هزار بیمه شده برعهده مدیریت درمان می باشد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان همدان بیان کرد: ارائه خدمات درمانی از دو طریق انجام می‌شود که یکی از طریق ۹ مراکز ملکی بستری و سرپایی می باشد و یکی از طریق خرید خدمت از ۱۳۰۰ مر کز تشخیصی و درمانی طرف قرار داد.

عروتی موفق اعلام کرد: در سال گذشته 5 / 4 میلیون مراجعه به مراکز ملکی داشتیم یعنی بیش از ۳۳ درصد از بیمه شده‌هایی که نیاز به درمان داشتند به مراکز ملکی مراجعه کردند.

وی چالش اصلی حوزه درمان را عدم تناسب بین عرضه و تقاضاست دانست وبیان کرد: در سال گذشته در استان همدان یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از خدمات سرپایی، 260 هزار نفر از خدمات آزمایشگاهی، 72 هزار نفر به کلینیک مامایی، ۳۳ هزار نفراز خدمات بستری و 11 هزار نفر از خدمات ام.آر. آی و یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به داروخانه‌های استان مراجعه کردند.

عروتی موفق بااشاره به اینکه بیمارستان آتیه روزانه به 2 هزار و 500 نفر خدمات ارائه می دهد افزود: بیشترین آمار زایمان طبیعی در استان همدان متعلق به بیمارستان آتیه است این آمار بدلیل رایگان بودن و همچنین خدمات بسیار خوبی است که به بیماران ارائه می شود.

عروتی موفق تاکید کرد: دلیل دیگر اقبال بیمه شدگان هتلینگ بسیار مناسب و وجود تجهیزات پیشرفته از جمله ام آر ای، سیتی اسکن، دستگاه ماموگرافی سه بعدی ودیگر تجهیزات و همچنین رایگان بودن کلیه خدمات در مراکز ملکی بستری و سرپایی می‌باشد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان همدان اظهار داشت: سایر خدمات ارائه شده در مراکز ملکی راه اندازی کلینیک های دیابت و فشار خون، غربالگر کانسر دستگاه گوارش برای افراد بالای ۵۵ سال، غربالگر کانسر سینه برای خانم های بالای ۳۵ سال و تشکیل ۱۳۰ هزار پرونده مزمن برای بیماران دارای بیماری فشار خون، دیابت، بیماری های اعصاب، بیماری های قلبی و تیروئید می باشد این بیماران بصورت ماهیانه یا دو ماه یکبار مورد معاینه قرار گرفته و بدون محدودیت داروهای مورد نیاز تجویزمی گردد.

عروتی موفق اعلام کرد: یکی از اولویت های تاکید شده به همکاران ؛ ضمن ارائه خدمات با کیفیت حفظ شأن و کرامت بیمه شده های عزیز می باشد طبق اعلام سامانه ارتباطات مردمی سازمان ۸۵ درصد مراجعین از خدمات ارائه شده در مراکز ملکی استان رضایت داشته اند که این عدد سال گذشته ۷۹ درصد بوده است.

‌عروتی موفق در ادامه اظهار داشت: کمیسیون های پزشکی یکی دیگر از خدماتی است که در مجموعه مدیریت درمان استان طبق قانون ماده ۹۰ تامین اجتماعی تشکیل شده و بیمه شدگانی که بدلیل حادثه ناشی از کار یا ابتلا به بیماری قادر به انجام کار نمی باشند به کمیسیون های بدوی وتجدید نظر معرفی و توسط پزشکان با تجربه وخوشنام و آئین نامه مربوطه مورد بررسی واگر درصد از کارافتادگی بیش از ۶۶ درصد باشد از کارافتاده کلی محسوب شده وبه شرط داشتن‌ شرایط بیمه ای مستمری بگیر سازمان خواهند شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان همدان گفت: در سال گذشته 3هزار درخواست از کارافتادگی ثبت شده و ۵۳۰ نفر از کارافتاده کلی شده اند.

وی اعلام کرد: علی رغم اینکه هر کارافتاده ای برای سازمان حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان هزینه دارد به همکاران کمیسیون تاکید شده دقت کنند آرای صادره صرفا طبق ضوابط مربوطه صادر شده و حق هیچ بیمه شده تضییع نشود.

